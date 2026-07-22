EasyJet ha fornito chiarimenti in merito a un episodio che ha coinvolto la delegazione paralimpica italiana. Il 22 luglio 2026, Lorenzo Lagorio, amministratore delegato di EasyJet Italia, ha spiegato che si è trattato di un malinteso verificatosi durante la fase di prenotazione dei voli per gli atleti azzurri.

Secondo quanto dichiarato da Lagorio, la situazione si è generata a causa di una comunicazione non corretta tra le parti coinvolte nel processo di prenotazione. L'episodio ha riguardato, in particolare, la richiesta di assistenza speciale per alcuni membri della delegazione paralimpica italiana, che avrebbe dovuto essere segnalata in modo specifico al momento della prenotazione dei biglietti aerei.

Lagorio ha ribadito l'impegno costante di EasyJet nel garantire la massima assistenza a tutti i passeggeri con disabilità, sottolineando che la compagnia sta attivamente lavorando per migliorare ulteriormente i propri processi di comunicazione, sia interni che esterni.

L'episodio e le misure adottate

L'episodio ha interessato la delegazione paralimpica italiana durante la prenotazione di un volo con EasyJet. La mancata comunicazione adeguata della richiesta di assistenza per i passeggeri con disabilità ha generato il malinteso, causando disagi ad alcuni membri della squadra. Lagorio ha confermato che la compagnia ha preso immediata conoscenza dell'accaduto e ha già avviato un confronto costruttivo con tutte le parti interessate.

L'obiettivo primario è prevenire il ripetersi di situazioni simili in futuro, garantendo una gestione più fluida e precisa delle esigenze dei viaggiatori.

L'impegno di EasyJet per l'accessibilità

EasyJet, compagnia aerea con sede principale a Londra Luton, opera una vasta rete di voli in tutta Europa e si impegna attivamente nel garantire servizi pienamente accessibili a tutti i passeggeri. Sul proprio sito ufficiale, EasyJet specifica di offrire assistenza dedicata alle persone con mobilità ridotta o altre disabilità. La compagnia invita i passeggeri a segnalare le proprie esigenze specifiche già in fase di prenotazione, al fine di consentire una gestione ottimale e personalizzata delle richieste di supporto.

Per rafforzare questo impegno, EasyJet ha predisposto una sezione informativa dettagliata sull'accessibilità. Qui vengono illustrati i numerosi servizi disponibili per i passeggeri con disabilità, che includono un supporto completo in aeroporto e a bordo. Tra le facilitazioni offerte, vi è la possibilità di trasportare gratuitamente dispositivi di mobilità essenziali. Inoltre, la compagnia investe costantemente nella formazione del personale, preparandolo a rispondere in modo efficace e sensibile alle diverse esigenze dei viaggiatori, assicurando un'esperienza di volo confortevole e inclusiva per tutti.