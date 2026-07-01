La cittadina italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in una complessa vicenda giudiziaria in Egitto, è stata rilasciata e ha già fatto rientro a casa sua insieme alla figlia. L'annuncio è giunto il primo luglio 2026 dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha espresso gratitudine all'ambasciata d'Italia al Cairo per il prezioso lavoro svolto e ha ringraziato il ministro Badr Abdelatty e le autorità egiziane per la collaborazione. Tajani ha ribadito: "Continuiamo a lavorare per riportare in Italia, il più presto possibile, Nessy Guerra e sua figlia".

La vicenda giudiziaria e l'intervento diplomatico

La situazione di Nessy Guerra è legata a una lunga contesa giudiziaria con l'ex marito, Tamer Hamouda, incentrata sull'affidamento della figlia di tre anni. La mattina del primo luglio, la donna era stata prelevata al Cairo e trasferita in una stazione di polizia, dove ha ricevuto assistenza immediata dall'ambasciatore d'Italia, Agostino Palese, e dalla Console, Giulia De Nardis, che seguono il caso da mesi. Il trasferimento sarebbe avvenuto su ordine del giudice egiziano per consentire al padre di vedere la minore.

Il Governo italiano ha esercitato pressioni al massimo livello con le autorità egiziane per garantire la protezione della connazionale e della bambina, prevenendo nuovi episodi di violenza o minacce dall'ex marito.

Tamer Hamouda è stato condannato in Italia per vari reati e di recente arrestato e rilasciato su cauzione per minacce al Console italiano a Hurghada. L'ambasciata d'Italia al Cairo ha svolto un ruolo centrale nell'assistenza a Nessy Guerra.

Il ministro Tajani ha concluso ribadendo l'impegno del governo italiano per il definitivo rientro in Italia di Nessy Guerra e della figlia, sottolineando la collaborazione tra le istituzioni italiane e le autorità egiziane per la risoluzione della delicata situazione.