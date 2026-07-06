Matteo Salvini ha annunciato la sua piena disponibilità ad avviare il tanto atteso progetto di elettrificazione e velocizzazione della linea ferroviaria Biella-Novara. Questa dichiarazione arriva al culmine di due anni di intensa e proficua collaborazione tra la Regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato, un lavoro congiunto che ha portato alla definizione di un'ipotesi progettuale concreta. L'obiettivo primario di questo ambizioso intervento è quello di istituire un collegamento diretto, significativamente più veloce e costante tra la città di Biella e il capoluogo lombardo, Milano, rispondendo così a un'esigenza sentita da tempo dal territorio.

Dettagli e impatto del progetto di elettrificazione Biella-Novara

Secondo quanto illustrato da Salvini, il progetto richiederà un periodo di interruzione del servizio sulla linea ferroviaria, stimato in circa tre anni, per consentire l'esecuzione dei lavori. L'investimento complessivo previsto per la realizzazione di questa infrastruttura ammonta a circa 180 milioni di euro. Il Ministro ha enfatizzato come "i territori sembrano disponibili ad affrontare questo percorso per riavere un collegamento diretto veloce e costante con Milano", sottolineando l'importanza del consenso locale. Ha inoltre precisato che, una volta ottenuto l'accordo dei territori interessati, sarà fondamentale un ulteriore e approfondito confronto con la Regione Piemonte.

Salvini si è dichiarato "pronto a partire" con l'avvio delle opere, subordinando l'inizio effettivo dei lavori al raggiungimento di una piena intesa tra tutte le parti coinvolte, garantendo così una base solida per la realizzazione del progetto.

Contesto istituzionale e la visione strategica per la mobilità regionale

L'annuncio di Salvini è stato fatto a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, durante un importante incontro istituzionale che ha segnato l'avvio dei lavori per la Pedemontana Piemontese, nel tratto compreso tra Masserano e Ghemme. Il progetto di elettrificazione della linea Biella-Novara si inserisce in un contesto più ampio e strategico di investimenti mirati al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a livello regionale.

L'intento è quello di migliorare in maniera sostanziale la connettività e la mobilità tra il Piemonte e la Lombardia, due regioni chiave per l'economia del Nord Italia.

La linea ferroviaria Biella-Novara, una volta modernizzata e resa più efficiente grazie all'elettrificazione e alla velocizzazione, assumerà un ruolo cruciale. Essa permetterà di rafforzare in modo significativo i collegamenti con Milano, offrendo una soluzione concreta e attesa per le esigenze di pendolari e viaggiatori che quotidianamente si spostano per lavoro, studio o turismo. L'ipotesi progettuale, frutto di un'attenta pianificazione e di un lavoro congiunto tra la Regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato, non mira solo a un semplice aggiornamento delle infrastrutture.

Il suo scopo è anche quello di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza, rendendo il trasporto su rotaia non solo più rapido, ma anche più confortevole, affidabile e, in definitiva, più competitivo rispetto ad altre modalità di trasporto.