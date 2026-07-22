La Calabria è stata colpita da una grave emergenza incendi nelle ultime 24 ore, con un bilancio di 164 interventi delle squadre dei Vigili del fuoco e altri 26 ancora in corso. La situazione è stata definita «sicuramente impegnativa» dal direttore regionale dei Vigili del fuoco Calabria, Maurizio Lucia, che ha evidenziato l'alto numero di focolai attivi e le condizioni di caldo intenso che alimentano il materiale vegetale secco, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente ardue.

Il grado di severità delle operazioni è progressivamente aumentato, con un incremento significativo degli interventi su tutto il territorio regionale.

Le province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia sono state le più interessate, insieme al Parco nazionale del Pollino. In quest'ultima area, le attività di spegnimento proseguono senza sosta sin da domenica, richiedendo il richiamo del personale libero dal servizio nelle province di Cosenza e Vibo Valentia per rafforzare gli organici già fortemente impegnati. Al momento, non è stata richiesta assistenza da altre regioni, ma il direttore Lucia ha precisato che, qualora le condizioni attuali dovessero persistere per diversi giorni, potrebbe rendersi necessario ricorrere a personale esterno per prevenire il logoramento delle squadre calabresi.

Focolai attivi e interventi mirati nelle province

Le aree più duramente colpite dall'ondata di roghi includono il Cosentino, il Catanzarese e, in particolare, il Vibonese.

In quest'ultima provincia, i dati riferiti a due giorni prima indicavano circa trenta interventi dei Vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, concentrati su roghi di vegetazione e macchia mediterranea. Per far fronte all'elevato numero di richieste, a partire dalle ore 14 di ieri, sono state richiamate cinque unità libere dal servizio, un provvedimento volto a potenziare l'organico già sotto pressione. Le situazioni più critiche nel Vibonese si sono registrate nei comuni di Mileto e Jonadi, dove è stato necessario l'impiego di un mezzo aereo per supportare le operazioni a terra. A Briatico, le fiamme hanno destato forte apprensione tra i residenti, arrivando a lambire alcune abitazioni.

Condizioni climatiche avverse e prospettive

Le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da caldo intenso e la presenza di vento, hanno giocato un ruolo cruciale nella rapida propagazione degli incendi in tutta la regione, complicando ulteriormente il lavoro delle squadre di soccorso. Il direttore regionale Lucia ha ribadito l'aumento della severità operativa e la potenziale necessità di supporto esterno se l'emergenza dovesse prolungarsi. Tuttavia, le previsioni meteorologiche offrono un barlume di speranza, indicando un possibile abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Questo cambiamento climatico potrebbe favorire una significativa riduzione del numero e dell'intensità degli incendi, alleggerendo la pressione sulle risorse e sul personale impegnato nell'opera di contenimento e spegnimento.