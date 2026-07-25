Il 25 luglio 2026, la città di Enna ha celebrato la memoria della Resistenza con un ricco programma di iniziative, promosso dal sindaco Mirello Crisafulli e dalla giunta comunale. L'evento, organizzato in stretta collaborazione con l'ANPI locale, presieduta da Renzo Pintus, ha visto intitolazioni di piazze a figure partigiane, la consegna di una targa commemorativa e si è concluso con la tradizionale “pastasciutta antifascista” in piazza VI Dicembre. Questa celebrazione ennese si riallaccia alla storica distribuzione di pasta che i fratelli Cervi realizzarono a Campegine il 25 luglio 1943, per festeggiare la caduta di Mussolini, un gesto divenuto simbolo nazionale della memoria antifascista.

Omaggio ai protagonisti della Resistenza ennese e nazionale

La mattinata è stata dedicata a importanti intitolazioni. L'ex piazza Antonello da Messina, situata al quadrivio di Sant'Anna, è stata ora dedicata a Pompeo Colajanni, conosciuto come comandante Barbato, una figura di spicco della Resistenza, profondamente legata a Enna per le sue radici familiari e il suo impegno politico. Parallelamente, un tratto di via Leonardo da Vinci, nella zona di Enna Bassa, è stato intitolato all'ingegnere Alessandro Scelfo, annoverato tra gli ennesi più illustri. La giornata ha incluso anche un significativo momento commemorativo: il sindaco e la giunta hanno consegnato una targa al notaio Giovanni Vigneri, figlio del capitano dei Carabinieri Paolo Vigneri.

Originario di Calascibetta, in provincia di Enna, fu proprio Paolo Vigneri ad arrestare Benito Mussolini nel 1943, per poi unirsi alla formazione partigiana Banda Caruso.

La “pastasciutta antifascista”: un simbolo di libertà e comunità

Il culmine delle celebrazioni è stato raggiunto alle 23.30 in piazza VI Dicembre con la “spaghettata della Resistenza”. Questo appuntamento, ispirato alla storica “pastasciutta antifascista” dei fratelli Cervi, è stato adottato da Enna come un momento civico fondamentale, dedicato alla memoria della lotta antifascista e ai valori fondanti della Repubblica. Il sindaco Crisafulli, noto anche come “Barone rosso”, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, affermando: “Vogliamo ricordare la storia dei nostri partigiani, di chi ha servito nelle istituzioni e di chi ha costruito e lavorato per la propria città.

Così recuperiamo una più compiuta idea di comunità, dando valore alla memoria e ai momenti condivisi, come quello della 'pastasciutta antifascista', in memoria dei fratelli Cervi e della libertà”.

La giornata è stata ulteriormente arricchita da letture teatrali e musiche partigiane, creando momenti di intensa partecipazione pubblica. L'obiettivo primario di queste celebrazioni è stato quello di condividere la memoria storica con le nuove generazioni, rafforzando così il senso civico e l'identità della comunità ennese.