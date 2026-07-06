La comunità di Cesenatico è stata scossa dal ritrovamento del corpo di Enrico Malgarini, cinquantatré anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 29 giugno. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita all'interno del proprio camper, ponendo fine a giorni di intense ricerche.

Malgarini non dava notizie da diversi giorni, allertando i familiari. Questi avevano avviato le ricerche, rivolgendosi all'Associazione Penelope Emilia-Romagna per supporto.

Le ricerche hanno beneficiato della diffusione di appelli sui social network. Tali messaggi si sono rivelati cruciali, generando una segnalazione che ha permesso di localizzare il camper.

Il mezzo è stato individuato nella zona di Ponente a Cesenatico, presso un sottopassaggio, indirizzando le autorità verso il luogo del ritrovamento.

L'avvocato Barbara Iannuccelli, portavoce dell'Associazione Penelope Emilia-Romagna, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito. «Volevamo ringraziare tutte le persone che ci hanno permesso di ritrovare Enrico perché una brutta notizia è pur sempre una notizia che impedisce ai familiari di vagare per anni senza alcuna risposta sul destino dei propri cari», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di dare una risposta ai familiari di persone scomparse.

L'Associazione Penelope Emilia-Romagna

L'Associazione Penelope Emilia-Romagna ha giocato un ruolo fondamentale, offrendo sostegno ai familiari di Enrico Malgarini fin dalle prime fasi della scomparsa.

L'organizzazione è un punto di riferimento per le famiglie che affrontano la sparizione di un congiunto, fornendo assistenza e facilitando la collaborazione tra istituzioni e cittadinanza nella ricerca di individui di cui si sono perse le tracce.

Fasi finali delle ricerche e il ritrovamento

Il ritrovamento del camper di Enrico Malgarini ha segnato la conclusione di giorni di apprensione. La segnalazione decisiva, scaturita dagli appelli sui canali social, ha permesso di individuare il veicolo. Il mezzo era parcheggiato nella zona di Ponente di Cesenatico, vicino a un sottopassaggio. L'intervento rapido ha consentito di dare una risposta definitiva ai familiari, che avevano avviato le ricerche dopo la sua scomparsa, e di interrompere ufficialmente le operazioni.