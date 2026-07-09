La Corte d'Assise di Macerata ha emesso una sentenza di ergastolo per un uomo accusato del femminicidio della sua compagna, un tragico evento avvenuto a Monti. La decisione, pronunciata il 9 luglio 2026, ha riconosciuto l'aggravante della tortura, respingendo categoricamente la tesi difensiva che sosteneva l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato. Il caso ha suscitato profonda risonanza per la sua particolare gravità e per le efferate modalità con cui il delitto è stato perpetrato.

Le ricostruzioni processuali hanno delineato un quadro agghiacciante: l'uomo avrebbe sottoposto la vittima a una prolungata serie di sofferenze fisiche e psicologiche prima di toglierle la vita.

Gli inquirenti hanno raccolto un solido corpus di elementi probatori che hanno permesso di configurare il reato di tortura come aggravante specifica. Nonostante la difesa avesse insistito sull'incapacità mentale dell'imputato al momento dei fatti, la Corte ha stabilito con fermezza che "non vi sia prova di incapacità mentale", evidenziando la lucidità e la volontà di infliggere sofferenza alla vittima. La sentenza ha quindi sottolineato la particolare crudeltà dell'azione.

Le motivazioni della sentenza

La Corte d'Assise ha fondato la propria decisione sulla presenza di prove inequivocabili che attestano la piena lucidità dell'imputato durante l'intera dinamica criminosa. L'aggravante della tortura è stata riconosciuta in virtù delle atroci modalità con cui la vittima è stata trattata prima del decesso.

La sentenza ha ribadito con chiarezza che "non vi è prova di incapacità mentale", confutando così la richiesta della difesa di una perizia psichiatrica favorevole all'imputato. L'ergastolo è stato dunque comminato come la pena massima prevista dal nostro ordinamento per la gravità del reato contestato.

Il ruolo della Corte d'Assise nel sistema giudiziario

La Corte d'Assise rappresenta un pilastro del sistema giudiziario italiano, essendo l'organo competente per giudicare i reati di maggiore gravità, quali l'omicidio. La sua composizione è peculiare, includendo sia giudici togati, professionisti del diritto, sia giudici popolari, cittadini estratti a sorte. Questo collegio ha il compito di valutare congiuntamente sia gli aspetti strettamente giuridici sia le circostanze fattuali di ogni caso sottoposto al suo esame.

Le sentenze emesse dalla Corte d'Assise rivestono un'importanza cruciale, specialmente in contesti di omicidio aggravato, come quello di Monti, dove è fondamentale analizzare con precisione le eventuali aggravanti e le circostanze attenuanti previste dalla legge penale.