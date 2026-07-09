Un grave incidente ha scosso la provincia di Chieti questa mattina, 09 luglio 2026, quando un'esplosione si è verificata intorno alle ore otto all'interno dello stabilimento della Sabino Esplodenti a Casalbordino. La fabbrica, nota per le sue operazioni di smontaggio e disattivazione di munizioni militari, è stata teatro di un evento tragico che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Le squadre di soccorso, composte dall'elisoccorso del 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri, sono intervenute prontamente sul luogo dell'accaduto per gestire l'emergenza e avviare le prime indagini.

Le operazioni di soccorso e le indagini

L'esplosione, avvenuta specificamente all'interno della struttura dedicata alla disattivazione di ordigni militari, ha richiesto un'immediata mobilitazione delle forze di emergenza. L'intervento dell'elisoccorso del 118 ha permesso di fornire assistenza medica urgente, mentre i vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l'area. Contestualmente, i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause e la dinamica precisa dell'incidente, un passo fondamentale per comprendere quanto accaduto nello stabilimento di Casalbordino.

Il profilo della Sabino Esplodenti S.p.A.

La Sabino Esplodenti S.p.A., l'azienda coinvolta nel tragico evento, è un'importante realtà nel settore della demilitarizzazione.

La sua attività principale si concentra sul trattamento di munizioni convenzionali e non convenzionali, con un focus sul recupero di materiali preziosi come esplosivi, metalli e plastiche. La società è dotata di impianti specializzati non solo per il recupero e lo smaltimento di esplosivi, ma anche per il trattamento di componenti come airbag, cinture di sicurezza e razzi di segnalazione. Inoltre, la Sabino Esplodenti gestisce strutture dedicate alla disattivazione, al trasporto e alla bonifica di residui bellici, evidenziando la complessità e la delicatezza delle operazioni svolte quotidianamente all'interno del suo stabilimento a Casalbordino.