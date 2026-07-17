Una violenta esplosione, innescata da una fuga di gas, ha devastato un'abitazione nel centro di San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila cosentina, nella mattinata del 17 luglio 2026. L'incidente ha causato il ferimento di tre persone, due delle quali hanno riportato gravi ustioni e sono state trasportate d'urgenza in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La terza persona, colta da un malore dovuto allo shock, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all'ospedale di San Giovanni in Fiore.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

I Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'area e domare le fiamme divampate dopo la deflagrazione. L'immobile coinvolto è stato dichiarato precauzionalmente inagibile, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici volti a valutarne la stabilità e a prevenire rischi per la sicurezza pubblica. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e accertare eventuali responsabilità legate all'impianto domestico.

San Giovanni in Fiore: contesto e gestione emergenze

San Giovanni in Fiore, comune della provincia di Cosenza situato nella zona montuosa della Sila, è noto per la sua estensione territoriale e la presenza di numerosi nuclei abitati sparsi.

La gestione delle emergenze in un contesto silano richiede una stretta collaborazione tra Vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e forze dell'ordine, che intervengono coordinatamente in caso di incidenti domestici e calamità. Il Comune di San Giovanni in Fiore dispone di un piano di emergenza comunale che disciplina le procedure di intervento per garantire la sicurezza dei cittadini e l'integrità degli edifici pubblici e privati in situazioni di rischio.