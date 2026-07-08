Un cittadino marocchino di 52 anni, la cui presenza in Italia era irregolare da oltre due decenni, è stato fermato dalla Polizia locale a Brugherio, in Brianza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 7 luglio 2026, durante un controllo stradale. Gli agenti, insospettiti dall’assenza di documenti validi, hanno deciso di accompagnarlo presso la Questura di Monza per gli accertamenti necessari.

Una volta giunto in questura, il 52enne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per la verifica della sua identità. Attraverso i controlli sui terminali è emersa la sua lunga permanenza irregolare in Italia, durata ventisei anni.

Durante questo periodo, l'uomo non aveva mai ottenuto un permesso di soggiorno valido, rendendo la sua presenza sul territorio priva di regolarizzazione.

Le procedure di espulsione attivate

A seguito di questa identificazione e della conferma della sua posizione irregolare, il cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza ha immediatamente avviato le procedure per l’allontanamento dell'uomo dal territorio italiano. Tali azioni rientrano nell'applicazione delle norme sui respingimenti degli stranieri irregolari. Queste disposizioni prevedono che gli individui senza un valido titolo di soggiorno siano soggetti a provvedimenti di espulsione, in conformità con la legislazione italiana.

Il ruolo della Questura di Monza nella gestione dell'immigrazione

La Questura di Monza ricopre un ruolo centrale nella gestione delle pratiche di immigrazione e nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione nel proprio ambito territoriale. L’Ufficio Immigrazione è l'organo preposto all'attuazione di tali misure. Si occupa dell’esecuzione degli ordini di allontanamento dal territorio nazionale per i cittadini stranieri irregolari o che non rispettano le condizioni di soggiorno stabilite dalla legge. Le procedure di espulsione possono essere attivate a seguito di controlli sul territorio e mirano a garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti.