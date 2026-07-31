Un latitante albanese di 52 anni è stato estradato dall'Albania e rimpatriato in Italia, dove dovrà scontare una condanna a quasi 14 anni di reclusione. L'uomo era stato riconosciuto colpevole di una serie di gravi reati, tra cui rapina, furto in abitazione, tentato omicidio, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione. La sua cattura è avvenuta nel 2025 in Albania, al termine di una latitanza durata quattro anni, grazie a un'articolata attività di indagine. Questa operazione è stata condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

L'intera attività è stata coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, in stretta collaborazione con l'Esperto per la Sicurezza in Albania.

I reati e la condanna

Il 52enne, la cui estradizione rientra nel più ampio progetto di cooperazione internazionale denominato "Wanted 2025", è giunto all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo proveniente da Tirana. La condanna che lo attende ammonta precisamente a 13 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione. I fatti contestati e per i quali è stato giudicato colpevole sono stati commessi nella provincia di Caserta tra il 2010 e il 2011. In particolare, le accuse includono la partecipazione a un tentato omicidio, durante il quale un uomo fu accoltellato più volte.

L'uomo è stato anche condannato per aver gestito un piccolo giro di prostituzione. Un'ulteriore accusa riguarda il furto di cinque automezzi, per i quali avrebbe poi richiesto un riscatto alle vittime al fine di restituire la refurtiva, una pratica nota come tecnica del 'cavallo di ritorno'.

La rete investigativa e il progetto "Wanted 2025"

L'arresto e la successiva estradizione del latitante sono il risultato di una complessa operazione investigativa che ha evidenziato l'efficacia della cooperazione tra le autorità italiane e albanesi. Questa sinergia ha coinvolto attivamente diversi organismi di polizia e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Il progetto "Wanted 2025" si configura come un'iniziativa strategica di cooperazione internazionale, specificamente mirata alla localizzazione, cattura e rimpatrio di individui ricercati per gravi reati commessi sul territorio italiano, rafforzando così la giustizia transnazionale.

L'intensificazione della cooperazione Italia-Albania

Il caso del latitante estradato si inserisce in un contesto di intensificazione della collaborazione tra Italia e Albania, particolarmente evidente nel contrasto alla criminalità organizzata e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Negli ultimi anni, questa cooperazione ha portato alla realizzazione di numerose operazioni congiunte di successo. Tra il 2022 e il 2025, indagini approfondite hanno permesso di disarticolare diverse associazioni criminali che operavano attivamente tra le due sponde dell'Adriatico. Queste organizzazioni si avvalevano spesso di canali di approvvigionamento albanesi per la droga, e la loro neutralizzazione è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie e di polizia di entrambi i Paesi, dimostrando un fronte comune contro il crimine transnazionale.