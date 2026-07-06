Un uomo di 92 anni, già indagato per tentato omicidio, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri a Stresa, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'anziano, originario di Milano, si trovava agli arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio a Stresa. La sua cattura è avvenuta dopo che si era allontanato dal domicilio dove era sottoposto alla misura cautelare.

L'indagine per tentato omicidio, condotta dalla Procura di Milano, riguarda un grave episodio avvenuto lo scorso 26 marzo. In quella data, l'uomo avrebbe ferito gravemente con un colpo di pistola una donna di 46 anni, di nazionalità romena, che svolgeva il ruolo di sua badante.

L'aggressione si sarebbe verificata in un appartamento situato in viale Faenza, nel quartiere Barona a Milano.

L'evasione e il nuovo arresto a Stresa

Dopo l'aggressione alla badante, l'anziano era stato inizialmente arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, per poi essere posto agli arresti domiciliari a Stresa. Sabato pomeriggio, i militari dell'Arma lo hanno individuato nelle vie della città lacustre, a circa un chilometro di distanza dall'abitazione dove avrebbe dovuto rimanere. L'immediato arresto per evasione ha portato l'uomo nuovamente sotto la custodia delle forze dell'ordine, che lo hanno poi ricondotto presso il suo domicilio. La successiva convalida dell'arresto da parte del giudice non ha comportato l'applicazione di ulteriori misure cautelari.

I precedenti penali dell'anziano

La fedina penale dell'uomo non è priva di macchie. Oltre all'attuale indagine per tentato omicidio, l'anziano aveva già riportato una condanna a un anno di reclusione. Questa risaliva al 2019, quando aveva appiccato un incendio a un bar di Verbania. L'atto incendiario era stato motivato da un intento di vendetta nei confronti dei titolari del locale. La violazione degli arresti domiciliari a Stresa si inserisce, dunque, in un quadro di precedenti giudiziari che aggravano la posizione dell'indagato.