Catherine Birmingham, madre della cosiddetta famiglia del bosco, ha espresso profondo nervosismo in vista del 20 luglio, data cruciale per il deposito delle memorie difensive nel caso che ha portato alla sospensione della responsabilità genitoriale e all'allontanamento dei suoi tre figli. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma durante la presentazione del suo libro "La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco".

La vicenda, che vede coinvolti Catherine Birmingham e Nathan, i genitori, e i loro tre figli allontanati dallo scorso novembre, è seguita dall'avvocato Simone Pillon.

Il legale ha definito l'esperienza "umanamente e professionalmente di assoluto rilievo", evidenziando la necessità di una riforma del processo minorile. Pillon ha sottolineato come sia inaccettabile "continuare con meccanismi obsoleti che non sono in grado di cogliere la realtà e che rischiano di penalizzare proprio quelle persone, i bambini, che dovrebbero tutelare".

La Contro-Relazione della Difesa

La strategia difensiva si concentra sulla contestazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) del tribunale, definita "scientificamente nulla" e basata su valutazioni ritenute insufficienti dei minori. La difesa ha depositato una contro-relazione di oltre 300 pagine, redatta dai consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello.

Questa evidenzia quindici criticità nella relazione della CTU, tra cui la mancata osservazione diretta del rapporto tra genitori e figli e la sottovalutazione del trauma da separazione.

L'avvocato Simone Pillon ha criticato la superficialità delle osservazioni sui bambini, evidenziando la mancanza di un adeguato approfondimento specialistico. Vengono inoltre sollevati dubbi sulla scelta dei test psicologici e sull'adeguatezza delle competenze impiegate nella valutazione. La difesa sostiene che la consulenza non possa essere utilizzata come base per decisioni sull'affidamento o sul futuro collocamento dei minori, anche in considerazione della mancata integrazione delle valutazioni della Neuropsichiatria infantile, che sarebbero state favorevoli al legame emotivo tra i bambini e i genitori.

Sviluppi Familiari e Procedurali

Sul piano personale, la coppia si sta preparando al trasferimento in una casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli, un passo considerato decisivo per superare alcune delle criticità iniziali. Parallelamente, è stato avviato un percorso di supporto genitoriale, con incontri periodici con professionisti specializzati, per affrontare le questioni educative e l'approccio alla genitorialità. Pillon ha parlato di un "confronto franco e onesto" con i servizi sociali e la Neuropsichiatria infantile di Atessa, auspicando un clima di collaborazione per "distendere i rapporti" e favorire il rientro dei minori in famiglia "non appena possibile".

La vicenda della famiglia del bosco ha avuto inizio nel settembre 2024, quando un episodio di intossicazione da funghi raccolti dal padre portò i tre figli in ospedale.

In quell'occasione, il rifiuto dei genitori di alcune cure per i bambini diede il via alle segnalazioni alle autorità. La famiglia viveva dal 2021 in un casolare, dove i bambini non frequentavano la scuola (praticando l'educazione parentale), non avevano assistenza pediatrica regolare, né avevano completato il ciclo di vaccinazioni e non parlavano italiano. La difesa chiede ora che venga approfondita la valutazione degli effetti prodotti dall'allontanamento dei bambini dal nucleo familiare. I termini per il deposito degli atti scadono il 20 luglio, e la decisione del tribunale è attesa in un secondo momento, data la complessità della documentazione.