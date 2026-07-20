L'avvocato che rappresenta la famiglia Fakir ha rilasciato una dichiarazione significativa, sottolineando come, in base a una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), le indagini relative a decessi avvenuti in custodia non debbano essere condotte dalle stesse forze di polizia coinvolte nei fatti. Questa posizione è stata espressa in riferimento a un caso che vede protagonista la famiglia Fakir, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli specifici sull'episodio in questione.

Il principio di indipendenza nelle indagini

Il legale ha evidenziato che la Cedu si è pronunciata in numerose occasioni su circostanze analoghe, stabilendo un chiaro principio: le investigazioni sui decessi verificatisi mentre un individuo si trova sotto la custodia delle autorità devono essere affidate a organi investigativi indipendenti. Questo per garantire la massima imparzialità e obiettività. L'avvocato ha ribadito con forza: "Non sia la polizia a fare indagini, lo dice la Cedu", richiamando esplicitamente la necessità di procedure investigative che siano al di sopra di ogni sospetto di conflitto di interessi.

La giurisprudenza della Cedu e il diritto alla vita

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sua sede a Strasburgo, svolge un ruolo cruciale nel monitorare e assicurare il pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Tra i pilastri fondamentali della sua giurisprudenza vi è l'articolo 2 della Convenzione, che tutela il diritto alla vita. In questo contesto, la Cedu ha costantemente affermato che le indagini su presunte violazioni di tale diritto, specialmente quando coinvolgono le forze dell'ordine o autorità statali, devono essere non solo efficaci e trasparenti, ma soprattutto indipendenti. Questo requisito di indipendenza è considerato essenziale per preservare la fiducia del pubblico nell'amministrazione della giustizia e per assicurare che ogni accertamento sia condotto senza condizionamenti esterni.

La richiesta di imparzialità per la famiglia Fakir

Il riferimento esplicito alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte del legale della famiglia Fakir serve a rafforzare in modo determinante la richiesta che le indagini sul caso non vengano affidate alla polizia.

L'obiettivo primario è quello di assicurare una completa imparzialità nel processo investigativo e di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. La necessità di un'indagine condotta da un'autorità terza e imparziale è vista come l'unica via per un accertamento della verità credibile e in linea con gli standard europei di tutela dei diritti umani.