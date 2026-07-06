I tre bambini della cosiddetta 'famiglia nel bosco', la cui storia ha coinvolto una coppia anglo-australiana e i loro figli, hanno superato con successo gli esami di idoneità scolastica. Attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, i minori hanno così dimostrato di aver raggiunto le competenze richieste per la loro età e per il proseguimento del percorso formativo. La notizia è stata diffusa dalle autorità scolastiche locali, che hanno seguito con attenzione il loro processo di reinserimento nel sistema educativo.

La storia della famiglia e il percorso di reinserimento

La famiglia, composta da una coppia di nazionalità anglo-australiana e i loro tre figli, era stata scoperta mentre viveva in condizioni di isolamento nei boschi dell'Abruzzo. Questa situazione, caratterizzata da un'esistenza appartata e lontana dai contesti sociali e educativi convenzionali, aveva sollevato significative preoccupazioni riguardo al benessere e allo sviluppo dei minori. A seguito dell'intervento delle autorità competenti, si è reso necessario un cambiamento radicale. I bambini sono stati quindi accolti in una casa famiglia a Vasto, un ambiente protetto dove hanno potuto intraprendere un percorso di recupero e integrazione, con un'attenzione particolare alla ripresa del loro iter educativo, fondamentale per il loro sviluppo armonico.

Il successo negli esami di idoneità e le prospettive future

Il superamento delle prove di idoneità rappresenta un traguardo di notevole importanza per i tre minori. Questi esami, previsti dalla normativa scolastica italiana, sono stati concepiti per accertare l'effettiva acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali, in linea con i programmi didattici stabiliti per la loro fascia d'età. Le autorità scolastiche hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come il percorso educativo intrapreso dai bambini, seppur iniziato in un contesto non tradizionale e con sfide uniche, abbia prodotto esiti estremamente positivi. Grazie a questo successo, i bambini potranno ora continuare regolarmente gli studi, integrandosi pienamente nel sistema scolastico e aprendo loro nuove opportunità per il futuro. Questo passo è cruciale non solo per la loro crescita personale e intellettuale, ma anche per una completa e serena integrazione sociale e culturale.