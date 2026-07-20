Oggi, 20 luglio 2026, scade il termine per il deposito dell'ultimo atto difensivo da parte dei genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco". Questo documento completa le richieste della difesa, presentate dopo l'audizione dei minori avvenuta in Tribunale lo scorso 7 luglio, e il recente deposito della nuova relazione della Neuropsichiatria infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti. In tale relazione, i medici hanno ribadito l'urgenza clinica di una "ricomposizione" del nucleo familiare, al fine di scongiurare ulteriori danni ai tre bambini coinvolti.

Le memorie difensive, che saranno trasmesse per via telematica, integrano l'istanza di ricongiungimento già depositata il 25 giugno. Tra gli elementi salienti evidenziati dalla difesa, figura l'imminente nono compleanno della figlia maggiore, previsto per il 23 luglio. La vicenda ha avuto inizio quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, lo scorso 20 novembre (otto mesi fa), aveva sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine e Nathan, disponendo il collocamento dei tre figli in una struttura a Vasto. La decisione era stata motivata dal basso livello di istruzione dei bambini, dall'assenza di tutele sanitarie e dalle presunte precarie condizioni di vita nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

Permesso per la nuova abitazione e sviluppi recenti

Un significativo sviluppo è stato comunicato ieri dall'avvocato Simone Pillon, legale dei coniugi. Il Comune di Palmoli ha rilasciato il permesso definitivo per la costruzione della nuova casa sul terreno di proprietà della famiglia. Questo via libera consente l'avvio dei lavori già nei prossimi giorni ed è stato inserito tra i documenti allegati alle memorie difensive. L'avvocato Pillon ha espresso fiducia, dichiarando: "Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari".

Contesto della vicenda e ruolo del Tribunale

La complessa vicenda della "famiglia nel bosco" trae origine dal trasferimento della coppia e dei loro tre figli in un casolare isolato, dove i bambini vivevano senza accesso a scuola, assistenza pediatrica, vaccinazioni e senza conoscere la lingua italiana.

Nel settembre 2024, alcuni episodi di intossicazione da funghi e il successivo rifiuto dei genitori di sottoporre i figli a cure ospedaliere ritenute necessarie, hanno provocato l'intervento delle autorità. Da novembre 2025, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei minori e la sospensione della responsabilità genitoriale, avviando un lungo iter che, attraverso vari sviluppi nei mesi successivi, giunge ora alla fase decisiva per il possibile ricongiungimento familiare.