Un uomo sulla sessantina, residente a Ferrara, è attualmente indagato con la grave accusa di violenza sessuale. I fatti contestati riguardano presunte molestie ai danni di tre minori, all'epoca dei fatti di nove, dodici e quindici anni, tutte residenti nel suo stesso complesso condominiale. L'indagine, avviata a seguito di una denuncia alla Polizia di Stato, ha registrato una svolta significativa con un avviso di garanzia. Questo provvedimento è collegato alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla Procura di Ferrara, un passo cruciale nell'iter giudiziario.

Le accuse mosse nei confronti dell'indagato si riferiscono a episodi che sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e il maggio del 2026, principalmente all'interno della sua abitazione. È emerso che alcune delle presunte vittime sarebbero figlie di amici di famiglia. L'inchiesta contesta all'uomo almeno undici presunti palpeggiamenti in zone intime, un'aggravante data l'età delle minori. L'indagato, di nazionalità straniera, risiede in Italia da quindici anni e a Ferrara da sei, ed è assistito dall'avvocato Filippo Sabbatani.

L'iter giudiziario e i prossimi passaggi

La Procura di Ferrara ha richiesto l'incidente probatorio per la raccolta e la messa agli atti delle testimonianze delle presunte vittime, cristallizzando le dichiarazioni in vista di un eventuale processo.

Dopo la pausa estiva, un esperto valuterà l'idoneità delle minori a testimoniare e l'attendibilità dei loro racconti, data la delicatezza della situazione. Solo dopo questa valutazione, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) deciderà se procedere con l'audizione protetta, misura volta a tutelare la loro integrità.

Il ruolo delle autorità nell'inchiesta

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ferrara, che dirige le indagini e richiede le misure necessarie per la tutela delle presunte vittime e la raccolta delle prove. La Polizia di Stato ha svolto le prime verifiche, gli accertamenti preliminari e la raccolta delle denunce. L'incidente probatorio assume un'importanza capitale: consente di acquisire testimonianze in un ambiente protetto ed è fondamentale per valutare la capacità delle vittime di affrontare un eventuale dibattimento. Questo passaggio garantisce la massima tutela dei minori e la correttezza dell'iter giudiziario, ponendo le basi per un'accurata verifica e un solido sostegno alle gravi accuse.