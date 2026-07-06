Un uomo sulla sessantina, residente a Ferrara, è attualmente indagato con la grave accusa di violenza sessuale nei confronti di tre minori, all'epoca dei fatti di nove, dodici e quindici anni. Le presunte violenze si sarebbero consumate tra l'estate del 2025 e il maggio del 2026, all'interno dell'abitazione dell'indagato, situata nello stesso complesso condominiale in cui risiedono le giovani vittime. Si apprende che alcune delle presunte vittime sarebbero figli di amici di famiglia dell'uomo, una circostanza che aggiunge un ulteriore livello di complessità alla vicenda.

L'inchiesta ha preso avvio a seguito di una denuncia presentata presso la Polizia di Stato. Recentemente, l'uomo è stato raggiunto da un avviso di garanzia, un atto formale collegato alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla Procura di Ferrara. Le indagini hanno permesso di ricostruire diversi episodi contestati: si ipotizzano ben otto episodi a carico della vittima più giovane, due nei confronti della dodicenne e uno nei confronti della quindicenne. L'obiettivo primario di questa fase processuale è raccogliere e formalizzare, in vista di un eventuale dibattimento, le delicate testimonianze delle giovani presunte vittime.

Le fasi dell'inchiesta e la tutela delle vittime

La Procura di Ferrara ha specificamente richiesto l'incidente probatorio, uno strumento giuridico fondamentale per acquisire elementi di prova in presenza di particolari esigenze di tutela, specialmente quando sono coinvolti soggetti vulnerabili come i minori.

Questa procedura mira ad assicurare che la raccolta delle testimonianze delle minori avvenga in un contesto protetto e tutelato, minimizzando ulteriori traumi e garantendo la massima validità processuale. Il calendario prevede che, dopo la pausa estiva, venga conferito l'incarico a un esperto con il compito di valutare l'idoneità psicologica e la capacità dei minori a testimoniare. Solamente in seguito a questa perizia, il giudice prenderà la decisione definitiva sull'opportunità di procedere con l'audizione protetta.

L'uomo indagato, che vive da molti anni a Ferrara, risulta avere una posizione regolare, un impiego stabile ed è egli stesso padre. È rappresentato legalmente dall'avvocato Filippo Sabbatani, il quale ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito all'indagine in corso.