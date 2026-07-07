Siena ha definito il quadro delle dieci contrade che si sfideranno il 16 agosto per il Palio dell’Assunta. Nel pomeriggio del 5 luglio 2026, in Piazza del Campo e alla presenza di numerosi cittadini e contradaioli, sono state estratte le tre contrade che andranno ad aggiungersi a quelle già ammesse di diritto. Le fortunate sono Aquila, Onda e Giraffa, con l'Aquila che arriva fresca di vittoria nella carriera del 3 luglio.

Le contrade che correranno di diritto sono Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre. L'estrazione ha completato così l'elenco delle partecipanti, promettendo una competizione avvincente nella storica cornice senese.

Le contrade al canape e le rivalità

Tra le dieci partecipanti, l'attenzione sarà particolarmente rivolta a due coppie di contrade rivali che si sfideranno al canape: Oca e Torre, e Lupa e Istrice. Queste storiche inimicizie aggiungono un ulteriore livello di intensità e passione alla corsa, rendendo ogni mossa in Piazza del Campo ancora più sentita dai contradaioli.

È interessante notare come le tre contrade estratte – Aquila, Onda e Giraffa – avessero già preso parte anche al Palio di luglio. L'Aquila, in particolare, si presenta con il morale alto dopo la recente vittoria, un elemento che potrebbe influenzare le dinamiche della prossima carriera.

Tradizione e precedenti storici dell'estrazione

L'estrazione delle contrade per il Palio di agosto in data 5 luglio è considerata un evento piuttosto raro, soprattutto per la sua vicinanza temporale al Palio precedente. La tradizione vuole che le bandiere delle contrade estratte vengano esposte alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, affiancando quelle delle contrade già ammesse. Le bandiere delle sette contrade non estratte, invece, sono state posizionate alle finestre del secondo piano, un segno distintivo che accompagna l'attesa della corsa.

Analizzando i precedenti storici, l'ultima volta che l'estrazione si è verificata il 5 luglio è stata nel 2015. In quell'occasione, furono estratte Valdimontone, Chiocciola e Selva, con quest'ultima che si aggiudicò poi la vittoria del Palio.

Risalendo al secolo scorso, si registrano altre date significative: il 5 luglio 1981 vide l'estrazione di Civetta, Nicchio (poi vincitore) e Onda. Nel 1987, sempre il 5 luglio, furono estratte Selva, Bruco e Valdimontone, e il Palio fu vinto dalla Pantera. Un altro precedente relativamente più recente è il 5 luglio 1998, quando furono estratte Selva, Leocorno e Torre, e la vittoria finale andò al Nicchio.

Con la composizione delle dieci contrade ormai definita, l'attesa per il Palio dell'Assunta del 16 agosto cresce, promettendo emozioni e spettacolo nella storica Piazza del Campo.