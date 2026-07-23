L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha dichiarato a Trieste che le decisioni sulla presenza delle truppe americane in Europa spettano al presidente Donald Trump, ma personalmente non prevede grandi cambiamenti. Questa affermazione è giunta durante una visita ufficiale nella città giuliana, dove Fertitta ha risposto a domande sulla politica militare statunitense nel continente. L'ambasciatore ha ribadito che la cooperazione militare tra Stati Uniti ed Europa resta un punto fermo nelle relazioni transatlantiche, evidenziandone l'importanza strategica.

La visita dell'ambasciatore e le proteste a Trieste

La presenza dell'ambasciatore statunitense a Trieste ha generato una manifestazione di protesta. Un gruppo di cittadini ha organizzato un presidio con lo slogan "Yankee go home", esprimendo dissenso verso la presenza militare americana in Italia e in Europa. La mobilitazione si è svolta in prossimità del luogo dell'incontro ufficiale, concludendosi senza incidenti segnalati.

Nel corso della visita, Fertitta ha incontrato autorità locali e rappresentanti istituzionali, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Il tema della presenza delle truppe Usa in Europa è stato centrale nel dibattito, sia per i giornalisti che per i manifestanti, evidenziando diverse sensibilità.

Il ruolo delle forze armate statunitensi in Europa

Gli Stati Uniti mantengono una significativa presenza militare in diversi Paesi europei, inclusa l'Italia. Le basi militari statunitensi sul continente sono frutto di accordi bilaterali e multilaterali post-seconda guerra mondiale, considerate elementi chiave per la sicurezza collettiva nell'ambito della NATO. La questione della loro permanenza o di un eventuale ridimensionamento è periodicamente oggetto di discussione politica e pubblica.

La posizione espressa dall'ambasciatore Fertitta a Trieste si inserisce in un quadro di continuità per le politiche di collaborazione tra Stati Uniti ed Europa. Ha comunque riconosciuto che ogni decisione finale spetta esclusivamente all'amministrazione presidenziale americana, sottolineando la prerogativa del capo di Stato in tali scelte strategiche.