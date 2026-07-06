Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio del 5 luglio a Siponto, periferia di Manfredonia (Foggia). Le fiamme hanno interessato un'area di sterpaglie e pineta, propagandosi a ridosso del Camping Lido Salpi. Per sicurezza, circa cento turisti sono stati evacuati dalla struttura.

Dalle ore 16, un dispositivo di soccorso è stato attivato. Dieci automezzi e ventiquattro unità dei Vigili del Fuoco sono stati mobilitati per le operazioni di spegnimento. Le squadre di terra operano incessantemente per contenere il rogo e proteggere il campeggio e le zone circostanti.

La complessità dell'intervento è accentuata dalla difficoltà di accesso dei mezzi nella fitta pineta, rendendo necessaria la valutazione dell'impiego di un mezzo aereo per un supporto cruciale.

Intervento coordinato

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'emergenza collaborano attivamente diverse squadre di volontari e le unità dell'Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Questa sinergia è fondamentale per una gestione efficace, con l'obiettivo di circoscrivere l'area e mettere in sicurezza il territorio. La presenza dell'Arif è strategica, data la sua specializzazione nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi nelle aree forestali.

Il ruolo dell'Arif

L'Arif, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è essenziale in Puglia per la tutela e la gestione delle risorse forestali e irrigue.

L'ente è attivamente impegnato nella prevenzione degli incendi boschivi, nella manutenzione delle aree verdi e nella collaborazione con le autorità locali per la sicurezza del territorio. In situazioni di emergenza a Siponto, l'Arif fornisce un supporto operativo indispensabile alle squadre di soccorso, contribuendo alla gestione delle criticità ambientali.