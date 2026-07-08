Nel primo pomeriggio dell'8 luglio 2026, un incendio è divampato a bordo di uno yacht che navigava nelle acque tra la spiaggia di Capo Ceraso e l'isola di Tavolara, lungo la costa nord-orientale della Sardegna. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14:30, quando una densa nube nera, chiaramente visibile anche dalla terraferma, si è innalzata verso il cielo, segnalando la presenza delle fiamme sull'imbarcazione. A bordo si trovavano tre italiani – due adulti e un bambino – che sono riusciti a mettersi in salvo, senza riportare alcuna ferita.

L'incidente si è verificato presumibilmente nelle vicinanze dell'isola della Barca Sconcia, in un'area marittima conosciuta anche come 'secca dei topi', proprio di fronte a Tavolara.

Per domare l'incendio e garantire la sicurezza del natante coinvolto, sono prontamente intervenuti la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera di Olbia e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza

I tre occupanti dello yacht, dopo aver abbandonato l'imbarcazione in fiamme, sono stati tempestivamente recuperati da un'altra unità da diporto che si trovava casualmente nelle immediate vicinanze. Fortunatamente, nessuno dei tre ha riportato ferite o conseguenze dall'accaduto, confermando il successo delle operazioni di salvataggio. Le cause esatte dell'incendio sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini necessarie per determinare l'origine del rogo.

Il contesto geografico e l'intervento delle autorità marittime

L'area in cui si è verificato l'incidente, compresa tra Capo Ceraso e Tavolara, è una zona marittima particolarmente frequentata da diportisti e caratterizzata da un paesaggio costiero ricco di secche e piccoli isolotti, come appunto la Barca Sconcia. In questa porzione della Sardegna, la Guardia Costiera di Olbia e la Capitaneria di Porto svolgono un ruolo cruciale nella garanzia della sicurezza in mare e nel coordinamento degli interventi. La loro presenza assicura una tempestività fondamentale nelle operazioni di soccorso e nella gestione di emergenze che possono coinvolgere natanti e persone in difficoltà, come dimostrato in questa occasione.