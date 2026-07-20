È stata ripristinata la circolazione sull'autostrada A2, nel suo tratto calabrese compreso tra Sibari e Morano Calabro, dopo una chiusura che si era resa necessaria nel pomeriggio del 20 luglio 2026. La sospensione del traffico era stata imposta a causa del fumo intenso e persistente provocato da un vasto incendio che aveva invaso la sede stradale, rendendo il transito dei veicoli estremamente pericoloso e la visibilità quasi nulla.

La situazione di emergenza era stata generata da ben due roghi distinti che hanno interessato vaste e significative aree del Parco nazionale del Pollino.

Il primo focolaio, partito dalla località di Morano Calabro, si è rapidamente esteso, raggiungendo i pressi del centro abitato di San Basile e inoltrandosi profondamente anche nel territorio del Parco, specificamente nell'area di Saracena.

Contemporaneamente, un secondo incendio ha avuto origine da Castrovillari. Questo rogo ha mostrato una notevole virulenza, riuscendo a oltrepassare l'infrastruttura autostradale e minacciando direttamente l'area del Parco della Manfriana, una zona di grande valore naturalistico situata tra i comuni di Castrovillari e Frascineto. L'estensione e la simultaneità dei due eventi hanno creato un quadro di difficile gestione per le squadre di soccorso.

Intervento e coordinamento delle squadre di emergenza

Per far fronte alla complessa emergenza e per garantire la sicurezza delle persone e del territorio, nell'area colpita dagli incendi è stato attivato un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Oltre all'intervento fondamentale dei vigili del fuoco, impegnati in prima linea nelle operazioni di spegnimento, hanno operato congiuntamente i carabinieri forestali, le squadre specializzate AIB (Antincendio Boschivo) e la Protezione civile. Il loro coordinamento è stato cruciale per il contenimento delle fiamme, che hanno minacciato non solo ampie porzioni di bosco ma anche aree abitate, richiedendo un'azione rapida ed efficace per la messa in sicurezza della zona.

Il Parco nazionale del Pollino: un ecosistema sotto attacco

Il Parco nazionale del Pollino, riconosciuto come una delle aree protette più estese e preziose d'Italia, si estende maestoso tra le regioni della Calabria e della Basilicata. Questo vasto territorio comprende numerosi comuni, tra cui figurano proprio le località direttamente coinvolte dagli incendi del 20 luglio 2026: Morano Calabro, Castrovillari, San Basile, Saracena e Frascineto. Il Parco è celebre per la sua straordinaria ricchezza di biodiversità e per la presenza di inestimabili ecosistemi forestali, che purtroppo si rivelano particolarmente vulnerabili e suscettibili ai devastanti effetti degli incendi boschivi, come tristemente dimostrato dall'evento recente.