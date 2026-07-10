Filippo Oldani, un giovane di vent'anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, di cinquantotto anni. Il tragico episodio si è consumato nella casa delle vacanze di famiglia a Sanremo, la sera del 6 luglio scorso. La cruciale ammissione è avvenuta il 10 luglio, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto. Il ragazzo è ora formalmente accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, un’imputazione che evidenzia la particolare gravità del reato commesso.

La Confessione e le Misure Cautelari Disposte

Durante l’udienza di convalida, che ha avuto una durata di circa due ore e mezza, Filippo Oldani ha scelto di rispondere alle domande poste dal giudice.

I suoi legali, gli avvocati Alessandro Moroni e Giovanni Briola, hanno confermato la sua collaborazione, dichiarando semplicemente: “Ha risposto alle domande”. Al termine del confronto giudiziario, il magistrato ha proceduto con la convalida dell’arresto del giovane e ha immediatamente disposto l’applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti. Un elemento centrale che resta ancora avvolto nel mistero è il movente dell’omicidio: i difensori hanno infatti deciso di non rilasciare alcuna spiegazione in merito, mantenendo il più stretto riserbo su questo aspetto fondamentale per l’inchiesta.

Approfondimenti sul Procedimento e le Indagini

L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta presso il tribunale competente, seguendo le procedure legali previste.

La decisione di applicare una misura cautelare è stata presa dal giudice dopo un’attenta valutazione sia della confessione resa dal giovane Oldani, sia degli elementi probatori raccolti dagli inquirenti fino a quel momento. L’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela comporta un quadro giuridico particolarmente severo, in linea con quanto stabilito dalla normativa italiana per i reati commessi contro familiari stretti. Le indagini sono tuttora in corso e mirano a chiarire ogni ulteriore dettaglio sulla dinamica degli eventi e sulle precise motivazioni che hanno condotto a questo drammatico epilogo. Al momento, come già evidenziato, non sono state divulgate informazioni aggiuntive sul movente, poiché i legali di Filippo Oldani hanno preferito non commentare ulteriormente questo aspetto.