I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino a Firenze stanno causando una significativa riduzione del traffico ferroviario. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che il volume dei treni nel nodo fiorentino è diminuito di circa il 50%, un dato che interessa sia il trasporto regionale che l'Alta Velocità. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha evidenziato una leggera flessione nel numero dei viaggiatori rispetto al solito. Questa diminuzione è attribuibile in parte alle indicazioni fornite dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana per l'adozione dello smart working, che ha contribuito a contenere il flusso dei pendolari.

Interruzioni e riorganizzazione dei servizi ferroviari

Gli interventi sul Ponte al Pino prevedono due fasi cruciali di interruzione della circolazione ferroviaria. La prima finestra operativa si estende dalle 23:00 di domenica 5 luglio alle 4:00 di venerdì 10 luglio, mentre la seconda è programmata dalle 23:00 di domenica 26 luglio alle 11:00 di giovedì 30 luglio. Durante questi periodi, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano.

L'offerta ferroviaria è stata rimodulata per gestire la situazione, con una riduzione del 50% dei treni previsti nel nodo di Firenze, in linea con un piano operativo definito e condiviso con le imprese ferroviarie.

I treni a lunga percorrenza saranno comunque garantiti, instradati sulla linea Tirrenica. In particolare, due treni ogni ora collegheranno Roma a Milano/Torino, sebbene con un incremento dei tempi di viaggio fino a circa due ore e trenta minuti. Saranno inoltre assicurati quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella per le direzioni Nord (Milano, Brescia, Bolzano, Venezia) e tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte per le direzioni Sud (Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari, Taranto). Per alcuni collegamenti, è previsto un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte, con un allungamento dei tempi di percorrenza di circa un’ora e trenta minuti.

Il cantiere e le fasi del progetto

Per la sostituzione del ponte, è impiegata una gru speciale da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri, giunta dagli Stati Uniti e assemblata a Firenze nella seconda metà di giugno. Il nuovo cavalcaferrovia, realizzato in acciaio-calcestruzzo, avrà una lunghezza di 32 metri e una larghezza di 16 metri. La struttura manterrà l'attuale numero e direzione delle corsie stradali e introdurrà una pista ciclopedonale, un elemento chiave per migliorare la sicurezza, l'accessibilità e la sostenibilità della mobilità nell'area.

L'intervento di luglio si inserisce come la terza fase di un progetto più ampio, iniziato a inizio anno. Le fasi precedenti hanno incluso la posa di una passerella pedonale provvisoria e il rinforzo delle spalle di appoggio del cavalcaferrovia.

La quarta e ultima fase è stimata per la fine di ottobre 2026 e prevederà la rimozione della passerella provvisoria, seguita dalla riqualificazione dell'area di Piazza del Pino, un progetto condiviso con l'Amministrazione comunale. Tutte le informazioni relative alle modifiche di orario e percorso sono già disponibili sui sistemi di vendita di Trenitalia, consentendo ai viaggiatori di organizzare i propri spostamenti con anticipo.