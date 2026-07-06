La circolazione ferroviaria a Firenze è interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a partire dalle 23 del 5 luglio 2026. L'interruzione, che si protrarrà fino alle 4 di venerdì 10 luglio, è dovuta alla prima fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Questa operazione, definita un'emergenza nazionale dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sta di fatto dividendo l'Italia in due per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, sebbene i disagi per i viaggiatori siano al momento contenuti.

Per mitigare l'impatto sui passeggeri, sono state attivate navette sostitutive e bus che collegano le due stazioni fiorentine, seppur con tempi di percorrenza allungati. I viaggiatori dell'Alta Velocità provenienti dal sud vengono indirizzati verso navette scortate dalla polizia municipale, che li conducono direttamente a Santa Maria Novella. Per gli utenti dei treni regionali, in particolare quelli provenienti dal Valdarno e dalla linea aretina, e per i passeggeri dei treni Italo, sono stati predisposti bus dedicati che garantiscono il collegamento con la tramvia.

Gestione dei flussi e assistenza nelle stazioni

I maggiori disagi e momenti di smarrimento si sono registrati alla stazione di Campo di Marte, situata in prossimità del Ponte al Pino, coinvolgendo principalmente pendolari e utenti dei treni regionali.

Nonostante un'ampia comunicazione sull'evento, alcuni viaggiatori, spesso stranieri o turisti, non erano informati e hanno richiesto indicazioni per raggiungere i mezzi sostitutivi. Un nutrito personale di Ferrovie e della Protezione Civile è presente per assistere e orientare i passeggeri, garantendo un flusso regolare verso i bus e le navette.

La situazione è apparsa più tranquilla alla stazione di Santa Maria Novella, punto di arrivo per i viaggiatori dal nord Italia diretti a Campo di Marte. Qui, gli utenti dell'Alta Velocità vengono guidati attraverso il Binario 16 fino al piazzale Montelungo, dove trovano le navette. La costante presenza di personale e volontari in entrambe le stazioni rappresenta un punto di riferimento essenziale per i passeggeri, aiutandoli a orientarsi tra i nuovi percorsi e i collegamenti alternativi.

Misure straordinarie e raccomandazioni

Il presidente Giani ha esortato i pendolari a verificare gli orari dei treni e, ove possibile, a optare per il lavoro da remoto. Il Comune di Firenze ha messo in campo un dispositivo di assistenza straordinario, coordinato dalla Protezione Civile comunale e supportato da associazioni di volontariato. Questo piano prevede l'attivazione di otto postazioni operative, equamente distribuite tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con quaranta volontari impegnati quotidianamente su due turni, dalle 8 alle 20. È stata inoltre prevista la distribuzione di bottiglie d'acqua, con particolare attenzione alle persone più fragili, per fronteggiare eventuali ondate di calore.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria interessano tutte le linee regionali in arrivo e in partenza dal capoluogo toscano, con la possibilità di variazioni di orario e cancellazioni parziali o totali. Il personale e i volontari accompagnano i viaggiatori nelle fasi di salita e discesa dai convogli, fornendo indicazioni precise sui percorsi verso i binari, le navette, i taxi, gli autobus e la tramvia. L'assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna ha ribadito l'importanza di questa presenza per offrire un orientamento costante ai viaggiatori in questa fase di inevitabili cambiamenti.