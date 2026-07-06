La città di Foggia ha celebrato, nella notte del 5 luglio 2026, la storica qualificazione della nazionale di calcio del Marocco ai quarti di finale dei Campionati del Mondo. La comunità marocchina residente ha animato le vie cittadine con festeggiamenti vibranti, scendendo in strada dopo la decisiva vittoria per 3-0 contro il Canada. Centinaia di cittadini hanno dato vita a caroselli, canti e balli proseguiti per gran parte della notte.

L'entusiasmo ha coinvolto piazze e arterie del centro di Foggia, dove famiglie, giovani e anziani si sono radunati.

Bandiere nazionali sventolavano e cori risuonavano in onore della squadra. I festeggiamenti si sono svolti in un clima di grande partecipazione e gioia condivisa, senza criticità per l'ordine pubblico. Questa qualificazione rappresenta un traguardo sportivo di rilievo per la squadra e la comunità marocchina locale, che ha espresso apertamente la felicità per il risultato raggiunto.

Il percorso del Marocco ai Mondiali e la festa a Foggia

Il Marocco ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026 grazie al convincente successo per 3-0 contro il Canada. La nazionale nordafricana si prepara ora ad affrontare la Francia nel prossimo turno della competizione. A Foggia, la notizia di questo prestigioso avanzamento ha scatenato una lunga notte di celebrazioni spontanee.

Caroselli di auto, musica e bandiere hanno animato le strade, creando un'atmosfera di festa vibrante e coinvolgente. La partecipazione è stata ampia e trasversale, unendo diverse generazioni della comunità marocchina.

La comunità marocchina a Foggia: un legame forte

La comunità marocchina costituisce una delle realtà più significative tra i cittadini stranieri residenti a Foggia. La sua presenza si è consolidata negli anni, contribuendo attivamente alla vita sociale ed economica della città. In occasioni di eventi sportivi di tale portata, come la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, la comunità si riunisce tradizionalmente per celebrare i successi della propria nazionale. Questi momenti rafforzano i legami interni e il senso di appartenenza culturale, offrendo un'opportunità per esprimere pubblicamente l'orgoglio per le proprie radici e i successi sportivi.