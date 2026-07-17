Un vasto incendio si è sviluppato in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. L'allarme è scattato il 17 luglio 2026, con una densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza dall'area interessata.

Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile emergenza radio San Paolo, gli ispettori ambientali Civilis e tre squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche carabinieri e polizia locale per la gestione della situazione. Le fiamme hanno distrutto alcuni mezzi per la raccolta rifiuti.

Il forte vento ha spinto la nube di fumo verso la periferia del paese, a circa cento metri dall'azienda.

Le operazioni di soccorso

L'intervento delle squadre di emergenza è stato immediato e coordinato tra protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e ispettori ambientali. È stato confermato che non risultano persone ferite tra gli operai presenti. Le operazioni di spegnimento sono rese complesse dalla presenza del vento, che ha favorito la propagazione della nube di fumo.

L'azienda di San Paolo di Civitate

L'azienda coinvolta opera nel settore dello stoccaggio e trattamento dei rifiuti, svolgendo attività di raccolta, selezione e gestione dei materiali. La struttura si trova nella zona periferica di San Paolo di Civitate, a breve distanza dal centro abitato. L'azienda rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei rifiuti nell'area del Foggiano.