Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio del 5 luglio 2026 la località di Siponto, alla periferia di Manfredonia, in provincia di Foggia, rendendo necessaria l'evacuazione di circa cento turisti dal Camping Lido Salpi. Le fiamme, divampate intorno alle ore 16, hanno interessato una significativa area di sterpaglie e la pineta immediatamente adiacente alla struttura ricettiva, creando una situazione di potenziale pericolo e allarme per gli ospiti e l'ambiente circostante.

Per fronteggiare l'emergenza, sono stati mobilitati ingenti mezzi e personale.

Dieci automezzi e ventiquattro unità dei Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, affiancati da diverse squadre di volontari e da unità specializzate dell'Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. L'obiettivo primario è stato circoscrivere il rogo e proteggere il campeggio, dal quale, in via precauzionale, tutti gli ospiti sono stati allontanati per garantire la loro incolumità e sicurezza.

Le difficoltà dell'intervento e il supporto aereo

Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando particolarmente complesse a causa della natura del terreno e della densità della vegetazione. La pineta, infatti, rende difficile il movimento e l'accesso ai mezzi terrestri, limitando l'efficacia degli interventi da terra.

Questa criticità ha spinto le squadre di soccorso a valutare con urgenza l'impiego di un mezzo aereo. L'intervento dall'alto potrebbe fornire un supporto decisivo per domare l'incendio in aree altrimenti irraggiungibili, contribuendo a salvaguardare il patrimonio boschivo e le strutture limitrofe.

La collaborazione tra i diversi enti e le squadre di soccorso è fondamentale in questa fase critica. I Vigili del Fuoco, con la loro esperienza e i loro mezzi, coordinano le operazioni sul campo, mentre i volontari e le unità dell'Arif forniscono un supporto essenziale, sia nella gestione delle fiamme che nella messa in sicurezza dell'area. L'azione congiunta mira a limitare i danni ambientali e a ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza per la popolazione e i turisti presenti nella zona.

Il ruolo cruciale dell'Arif nella gestione delle emergenze

L'Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, svolge un ruolo strategico in situazioni di emergenza come quella che sta interessando Manfredonia. Questo ente della Regione Puglia è preposto alla gestione delle risorse idriche per l'irrigazione, ma soprattutto alla tutela e valorizzazione delle aree forestali e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi. La sua presenza sul territorio è capillare e le sue squadre sono addestrate per intervenire rapidamente in caso di calamità naturali, fornendo un supporto tecnico e operativo indispensabile.

L'agenzia opera con l'obiettivo di preservare il patrimonio naturale della regione, collaborando attivamente con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le altre forze operative.

In contesti come l'attuale incendio a Siponto, l'apporto dell'Arif è indispensabile per la conoscenza approfondita del territorio, la capacità di intervento specialistico e il coordinamento delle risorse. La sua azione contribuisce significativamente a mitigare i rischi e a proteggere gli ecosistemi forestali, fondamentali per l'equilibrio ambientale della Puglia e la sicurezza delle sue comunità.