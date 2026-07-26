Il commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione, Paolo Foietta, è intervenuto sugli scontri avvenuti in Val di Susa, definendo le forze dell'ordine come vittime di "violenza organizzata". L'intervento di Foietta segue le tensioni registrate nell'area, da tempo al centro di dibattiti e manifestazioni legate alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Gli episodi recenti hanno visto scontri tra manifestanti e agenti, evidenziando la persistente conflittualità.

Le dichiarazioni del Commissario Foietta sulla violenza organizzata

Paolo Foietta ha evidenziato che le forze dell'ordine, impegnate nella tutela dei cantieri e nella salvaguardia della sicurezza pubblica, hanno subito atti di violenza da parte di gruppi organizzati. La sua dichiarazione: "Le forze dell'ordine sono vittime di violenza organizzata", sottolinea la gravità e la natura strutturata degli attacchi. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensione costante che caratterizza la Val di Susa, dove le proteste contro la Tav hanno frequentemente generato momenti di attrito e confronto, mettendo a dura prova l'ordine pubblico.

Il ruolo del Commissario e il progetto Torino-Lione

La figura del commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione è fondamentale per coordinare le attività legate alla realizzazione di questa imponente infrastruttura.

Le sue responsabilità includono la garanzia delle norme di sicurezza e dell'ordine pubblico nei cantieri. La linea ferroviaria Torino-Lione, nota come Tav, rappresenta uno dei principali progetti infrastrutturali in corso in Piemonte, coinvolgendo numerosi enti e istituzioni nella sua realizzazione. La Val di Susa è da anni al centro di un acceso dibattito pubblico, con manifestazioni e iniziative sia a favore che contro la Tav, con momenti di confronto intenso tra le parti coinvolte.