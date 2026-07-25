Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha presieduto oggi a Verona una toccante cerimonia presso la Prefettura, dove ha consegnato le Medaglie d'Onore. Questi prestigiosi riconoscimenti, conferiti dal Presidente della Repubblica, sono stati attribuiti a Mario Cavallini e Giancarlo Malattia. I due ex militari italiani sono stati premiati per il loro eroico rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica sociale italiana, una scelta di integrità che li condusse alla deportazione dopo l'8 settembre 1943.

Durante l'evento, il Presidente Fontana ha evidenziato come la vicenda di Mario e Giancarlo si inserisca nel contesto dei circa 650.000 militari italiani catturati e deportati in seguito all'armistizio.

Questa cifra testimonia l'ampiezza del sacrificio e della resistenza. Fontana ha espresso la sua profonda commozione nel consegnare le onorificenze, ribadendo l'importanza di un gesto che rende giustizia al loro sacrificio. “È stata per me una grande emozione consegnare, oggi in Prefettura a Verona, le Medaglie d'Onore, conferite dal Presidente della Repubblica, a Mario Cavallini e Giancarlo Malattia, che pagarono con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica sociale italiana”, ha dichiarato il Presidente, sottolineando il peso storico di tale scelta.

Il coraggio e la memoria dei deportati italiani

La solenne consegna delle Medaglie d'Onore rappresenta un riconoscimento ufficiale per il coraggio straordinario dimostrato da Mario Cavallini e Giancarlo Malattia.

La loro vicenda si colloca in un periodo storico tra i più difficili della storia italiana. Il Presidente Fontana ha rimarcato come le fondamenta delle libertà di cui godiamo oggi siano saldamente ancorate anche al loro coraggio. “Anche sul loro coraggio oggi basiamo le nostre libertà. Omaggiarli è stato un modo per esprimere loro il nostro, immenso, grazie”, ha affermato, collegando il passato al presente e all'eredità morale lasciata.

L'impegno delle istituzioni nella salvaguardia della memoria storica

L'iniziativa del Presidente della Camera è stata accompagnata dalla pubblicazione di un'immagine che ritrae Lorenzo Fontana insieme ai due premiati. Questo gesto rafforza l'importanza di ricordare e onorare chi, opponendosi a regimi dittatoriali, ha messo a repentaglio la propria vita.

La cerimonia, svoltasi a Verona, assume un significato ancora più profondo, dato il tragico coinvolgimento della città e dei suoi cittadini nella Seconda guerra mondiale. Le istituzioni, attraverso queste celebrazioni, si impegnano a mantenere viva la memoria storica, affinché le nuove generazioni comprendano il valore della resistenza e la necessità di difendere i principi democratici e la libertà.