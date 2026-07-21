Il 21 luglio 2026 a Cagliari, il personale del Corpo Forestale regionale ha organizzato un presidio sotto il palazzo del Consiglio regionale, in concomitanza con uno sciopero indetto da tre sigle sindacali: Safor, Fesal Cfva e Uil Fpl. Circa cento operatori da tutta la Sardegna hanno partecipato all'iniziativa. I responsabili sindacali Ignazio Masala (Uil Fpl), Carmelo Prestileo e Gianluca Pinna (Fesal Cfva) hanno assicurato che i servizi essenziali di antincendio non sono stati compromessi, nonostante la giornata fosse classificata a elevato pericolo di roghi.

"I servizi essenziali sono garantiti, il 30 per cento degli aderenti è stato precettato", hanno dichiarato.

Le criticità e le carenze di organico

La mobilitazione è stata indetta per sollecitare risposte concrete alle criticità strutturali che affliggono il Corpo forestale. La dotazione organica attuale è di 1.380 colleghi, ma solo circa mille sono in servizio. Di questi, quasi 500 sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inidonei all'attività antincendio, lasciando un contingente di appena 500 operatori effettivamente impiegabili, la cui età media supera i 60 anni. Le prove per 96 nuovi agenti hanno prodotto una graduatoria di soli 480 idonei, ben al di sotto dei 1.000 necessari per coprire i 600 posti previsti.

Le difficoltà includono anche la rigidità dei requisiti fisici per l'accesso, che impongono, ad esempio, un salto di un metro e dieci per le donne e un metro e trenta per gli uomini.

Richieste di riforma e stanziamenti

I sindacati hanno ribadito la richiesta di una riforma strutturale del Corpo forestale e di un'equiparazione previdenziale pensionistica. Hanno precisato che l'annuncio della Giunta regionale, relativo al deposito di emendamenti al disegno di legge di variazione di bilancio (previsto in Aula per il 28 luglio), non è considerato sufficiente per affrontare le problematiche sollevate. Tali emendamenti prevedono uno stanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro, destinati alle progressioni professionali e alla riclassificazione del personale.

I manifestanti hanno ottenuto un incontro con i capigruppo in Consiglio regionale, fissato per la fine della mattinata.

Il ruolo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna è un corpo di polizia regionale con un ampio spettro di funzioni. Tra queste, la tutela del patrimonio ambientale, la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, il controllodel territorio e le vitali attività di antincendio boschivo. Il personale è impegnato in compiti di prevenzione, sorveglianza e intervento in caso di incendi, oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa in materia ambientale. La sua struttura è articolata su base regionale e opera in stretto coordinamento con le altre istituzioni preposte alla salvaguardia del territorio e alla sicurezza pubblica.