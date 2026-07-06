A Quartu Sant’Elena, prende il via la riqualificazione delle Fornaci Picci, un complesso industriale storico abbandonato da circa cinquant’anni. Con la consegna dei lavori per l’edificio B, l’Amministrazione comunale avvia il recupero di un’area a lungo segnata da degrado e vandalismi, trasformandola in un nuovo polo funzionale per la città.

Gli interventi sull’edificio B, situato alla destra del cancello d’ingresso, si concluderanno a inizio anno prossimo. Il progetto prevede il restauro e risanamento conservativo, senza demolizioni, per creare nuovi spazi operativi destinati agli uffici comunali.

Il finanziamento ammonta a 800mila euro: 600mila dalla Regione e 200mila dal Comune.

Il piano di rigenerazione e i prossimi passi

L’Amministrazione comunale procede per fasi nella valorizzazione delle Fornaci Picci, con finanziamenti specifici per ogni edificio, un approccio che ha generato un significativo cambio di passo. Dopo l’edificio B, è prevista la creazione di un nuovo parco pubblico, completo di parcheggi. Questo polmone verde, con lavori di circa dodici mesi, sarà finanziato con 4,5 milioni di euro regionali e 500mila euro comunali.

Il Consiglio comunale ha inoltre destinato circa un milione di euro al recupero dell’edificio C, tramite una Variazione di Bilancio. Questi interventi rientrano in una strategia di rigenerazione urbana più ampia, volta a restituire ai cittadini spazi abbandonati, trasformandoli in luoghi di vita, incontro e partecipazione.

Le Fornaci Picci: un patrimonio da valorizzare

Le Fornaci Picci, importante esempio di archeologia industriale a Quartu Sant’Elena, sono al centro di un programma di recupero plurifase. L’Amministrazione comunale, proprietaria dell’area, mira a valorizzare questo patrimonio storico e a creare nuovi servizi per la comunità. I finanziamenti, tra contributi regionali e comunali, si inseriscono nelle strategie di rigenerazione urbana promosse dall’ente locale, per un futuro più vivibile e partecipato.