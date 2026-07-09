Entro il 2028, la città di Genova e il suo porto sono destinati a subire una trasformazione significativa. Questa la visione espressa dal ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, durante un sopralluogo nel quartiere Diamante a Begato. L'occasione è stata un commento sull'avanzamento dei lavori della Nuova Diga, un'opera infrastrutturale di grande rilevanza per lo scalo ligure.

Il ministro Foti ha sottolineato l'importanza di superare una prospettiva meramente nazionale nella gestione delle infrastrutture marittime.

"Penso che al 2028 Genova e il suo porto cambieranno volto. Una cosa molto importante perché noi non possiamo pensare solo a un modello italiano di porti, dobbiamo pensare a un modello europeo di porti", ha dichiarato, evidenziando la necessità di allinearsi agli standard continentali per garantire maggiore competitività e sviluppo.

L'attenzione si è concentrata sul valore strategico della Nuova Diga e sull'andamento positivo del cantiere marittimo. Foti ha rimarcato come Genova, con questo intervento, possa fungere da esempio virtuoso anche per altri porti italiani. La realizzazione dell'opera ha già superato il 40% del totale previsto, un dato che conferma la rapidità e l'efficacia del progetto.

Un aspetto cruciale evidenziato dal ministro riguarda la sostenibilità economica dell'intervento. Nonostante la sua straordinaria complessità ingegneristica, la spesa è considerata equilibrata rispetto alla qualità attesa. "La complessità dell'intervento rispetto a quello che sono i costi non è assolutamente squilibrata, anzi direi che è uno di quegli interventi dove spesa e qualità dell'intervento saranno a favore sicuramente della spesa, nel senso che si spenderà molto meno per avere un intervento molto più importante", ha spiegato Foti, promuovendo l'efficienza nella gestione delle risorse.

La Nuova Diga: un progetto strategico per il porto di Genova

Il progetto della Nuova Diga di Genova si configura come uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per l'intero sistema portuale nazionale.

Con oltre il 40% della realizzazione complessiva già completato, l'opera è considerata fondamentale non solo per la città, ma anche per rafforzare la competitività del porto di Genova a livello internazionale. Gli obiettivi primari includono il miglioramento della sicurezza e l'incremento dell'efficienza delle operazioni marittime, elementi essenziali per uno scalo moderno e funzionale.

Il ruolo di Genova nella logistica europea

Il porto di Genova, gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si conferma come uno dei principali scali marittimi non solo in Italia, ma nell'intero contesto europeo. La sua posizione strategica gli consente di svolgere un ruolo centrale nella logistica e nel commercio internazionale, fungendo da cruciale anello di congiunzione tra l'Italia, il Sud Europa e le principali rotte commerciali globali.

L'adozione di standard europei per la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture portuali è ritenuta indispensabile per assicurare una competitività duratura e una sostenibilità a lungo termine, proiettando il porto verso un futuro di crescita e innovazione.