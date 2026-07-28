Il 17 novembre 2026 è la data fissata dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) per l’udienza in Camera di Consiglio. L’obiettivo è decidere sulla seconda richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Napoli in merito alle indagini sulla tragica frana che il 26 novembre 2022 ha devastato l’isola di Ischia, in particolare il Comune di Casamicciola Terme, causando la morte di dodici vittime, tra cui anche bambini. La notizia è stata resa nota dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS), che ha formalmente depositato la propria opposizione a tale richiesta.

L’inchiesta coinvolge quattordici persone, tra cui amministratori e tecnici che, dal 2012 fino al giorno del disastro, hanno ricoperto ruoli chiave in materia di protezione civile a Casamicciola Terme. Le ipotesi di reato contestate includono omicidio colposo, frana o inondazione colposa e disastro colposo, ascrivibili a presunte negligenze, imprudenze, imperizie o inosservanza di leggi e regolamenti.

L'opposizione della SIGEA: prevenzione e responsabilità

La SIGEA ha espresso "grande favore" per l'ammissibilità delle opposizioni. Il presidente Antonello Fiore ha spiegato che, dopo un approfondito esame con il legale Ascanio Amenduni, è stato depositato l'atto di opposizione con un'istanza di investigazione suppletiva per i reati ipotizzati di omicidio colposo e delitto colposo di danno.

Secondo l'associazione, la tragedia non può essere attribuita unicamente a eccezionali precipitazioni, ma è piuttosto il risultato di anni di mancata prevenzione e di carenze nella gestione del rischio idrogeologico. La SIGEA insiste sulla necessità di proseguire le indagini attraverso una nuova perizia tecnica, argomentando che il terreno era già saturo d’acqua a seguito di oltre 310 millimetri di pioggia caduti nel mese precedente, rendendo il dissesto prevedibile.

L'associazione ha inoltre evidenziato come l'allerta arancione diramata il 25 novembre 2022 avrebbe dovuto imporre interventi immediati, quali il monitoraggio dei valloni e l'evacuazione preventiva della popolazione. Tali azioni sarebbero state ostacolate anche dall'assenza di un Piano di Protezione Civile aggiornato.

Tra le ulteriori cause della frana, la SIGEA indica la scarsa manutenzione del reticolo idrografico, l'interramento delle storiche opere di regimazione e il restringimento dei fossi, fattori che avrebbero aggravato gli effetti della colata di fango proveniente dal Monte Epomeo.

L'iter giudiziario e le richieste di approfondimento

L'iniziativa della SIGEA si inserisce nel contesto del procedimento della Procura di Napoli, che l'8 giugno ha formulato la sua seconda richiesta di archiviazione. È importante ricordare che, nel dicembre 2025, il GIP Nicola Marrone aveva già respinto una prima richiesta di archiviazione, disponendo ulteriori accertamenti. Il magistrato aveva ritenuto indispensabile approfondire le eventuali responsabilità di amministratori e tecnici nella gestione del territorio, in particolare per quanto riguarda la manutenzione di valloni, boschi, fossi naturali e dei tradizionali muretti a secco, oltre a valutare l'influenza delle piogge antecedenti all'evento.

Un'eventuale archiviazione per una tragedia di tale portata, come sottolineato dal presidente Antonello Fiore, rischierebbe di veicolare un messaggio pericoloso alla collettività, agli amministratori e ai tecnici: quello che tali fenomeni siano del tutto imprevedibili e che sulle nostre vite incomba un fatalismo assoluto. La SIGEA ribadisce l'importanza di non ignorare l'impatto delle azioni umane, la gestione dei territori negli anni e la presenza di precisi fenomeni precursori, fondamentali per la comprensione e la prevenzione di futuri disastri.