Andrew e Tristan Tate, noti influencer sui social media, restano in custodia cautelare dopo essere stati arrestati dagli agenti federali durante un incontro di pugilato a mani nude nel centro di Miami. I due fratelli sono comparsi in tribunale federale in Florida, dove i loro avvocati hanno comunicato l’intenzione di opporsi alla richiesta di estradizione verso il Regno Unito. Nel Regno Unito, i Tate dovranno rispondere a diverse accuse, tra cui stupro, traffico a scopo sessuale e reati legati a immagini oscene di minori.

Dettagli delle accuse e procedura giudiziaria

Secondo gli atti giudiziari resi pubblici, le autorità britanniche accusano i fratelli Tate di aver strangolato donne, talvolta fino a far loro perdere i sensi, per poi violentarle. Le accuse più recenti riguardano episodi che coinvolgono quattro donne tra luglio 2010 e agosto 2017. In particolare, Andrew Tate deve rispondere a sette capi d’accusa per stupro, tre per traffico a scopo sessuale, tre per aggressione e altri 19 capi d’accusa relativi a “immagini oscene di minori e pornografia estrema”. Durante l’udienza, entrambi i fratelli indossavano le tute color cachi tipiche dei detenuti ed erano ammanettati; hanno parlato solo per confermare di aver letto i documenti giudiziari del loro caso.

Il loro avvocato, Joseph McBride, ha dichiarato che le accuse sono di natura politica e ha affermato: “Andrew e Tristan sono innocenti”, definendo le accuse come “spazzatura”. I loro legali compariranno davanti a un giudice tra una settimana allo scopo di calendarizzare un’udienza per decidere se i fratelli debbano rimanere in detenzione nel corso della procedura di estradizione.

Contesto e dettagli sulla richiesta di estradizione

Le informazioni fornite alle autorità statunitensi dal governo britannico indicano che le accuse coinvolgono episodi riferiti da più donne. In particolare, una donna ha accusato Tristan Tate di stupro e aggressione durante una relazione di lunga durata iniziata nel 2012, mentre altre due donne hanno accusato Andrew Tate di stupro e aggressione in episodi avvenuti tra il 2014 e il 2015.

Secondo i documenti giudiziari, una delle donne ha conosciuto Andrew Tate tramite un’attività di webcam, un’altra tramite un’app di incontri.

Andrew e Tristan Tate, di 39 e 38 anni, hanno doppia cittadinanza americana e britannica e sono noti per la loro attività sui social media, dove promuovono ricchezza, dominio maschile e misoginia. Sono considerati figure di spicco della cosiddetta 'manosfera', un movimento maschilista e misogino che teorizza l’inferiorità delle donne. La prossima udienza davanti al giudice federale statunitense è fissata per il 27 luglio, quando verranno valutate le condizioni per l’eventuale estradizione verso il Regno Unito.