La Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta ha eseguito il sequestro di cinque società nel nord Barese, nell'ambito di un'indagine su una presunta frode fiscale. L'operazione, coordinata dalla Procura di Trani, ha portato alla denuncia di trentaquattro persone e al sequestro di beni per sei milioni di euro, riconducibili a tredici aziende che avrebbero beneficiato del sistema illecito.

L'inchiesta ha preso il via nel settembre dello scorso anno, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di Bisceglie, attiva nel commercio di indumenti per adulti.

Durante i controlli, sono emersi "indici di pericolosità fiscale", confermati da una serie di anomalie nei rapporti commerciali con fornitori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questi fornitori sarebbero risultati evasori fiscali, privi di dipendenti, di beni mobili e immobili, e sprovvisti di una sede operativa o di contratti di affitto per lo svolgimento dell'attività.

Il meccanismo della frode e le misure cautelari

Le indagini hanno rivelato che le cinque società sequestrate erano state costituite appositamente per emettere fatture per operazioni inesistenti, permettendo ad altre imprese di abbattere il reddito imponibile e ottenere indebiti benefici fiscali. Il sequestro preventivo, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), è stato disposto d'urgenza per impedire la distruzione di prove e la dispersione dei profitti illeciti.

Le trentaquattro persone denunciate sono accusate di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di documentazione fiscale falsa.

Complessivamente, quarantacinque società sono state coinvolte nell'inchiesta. Di queste, sette sono state segnalate ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa da reato dell’ente, in quanto ritenute beneficiarie del sistema fraudolento. Le verifiche hanno evidenziato che molte delle aziende coinvolte non presentavano dichiarazioni fiscali, non effettuavano versamenti tributari e non disponevano di personale o strutture operative, caratteristiche tipiche delle cosiddette "società cartiera".

Il quadro normativo e le indagini in corso

L'operazione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto all'evasione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, che agisce su mandato delle autorità giudiziarie per prevenire e reprimere i reati economico-finanziari. La normativa italiana, in particolare il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio, attribuendo agli stessi la possibilità di essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di accertata responsabilità.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

L'attività investigativa prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e rafforzare il contrasto alle pratiche di evasione fiscale, in particolare quelle che si avvalgono di società di comodo per scopi illeciti.