Due custodi dell'Ospedale Israelitico di Roma sono stati formalmente indagati dalla Procura della Capitale nell'ambito dell'inchiesta sul clamoroso furto di 80 fiale di Fentanyl. L'episodio, avvenuto nelle scorse settimane all'interno della prestigiosa struttura sanitaria romana, ha scatenato un'ampia e complessa indagine. Gli accertamenti, meticolosamente coordinati dai magistrati, si concentrano in particolare sui due dipendenti, mentre le investigazioni proseguono con determinazione per delineare le precise modalità con cui le preziose fiale sono state sottratte e per accertare eventuali ulteriori responsabilità che potrebbero emergere nel corso delle attività investigative.

Il primo significativo ammanco, riguardante circa 60 fiale del potente farmaco oppioide, fu rilevato con preoccupazione il 23 giugno 2026. Soltanto il giorno seguente, il 24 giugno, si constatò la sparizione di ulteriori 20 fiale, portando il totale delle unità sottratte a un impressionante numero di 80 fiale. La denuncia contro ignoti fu formalmente presentata il 24 giugno 2026. Inizialmente, si era persino ipotizzato un possibile errore di inventario, ma la gravità e la portata della situazione divennero inequivocabilmente chiare quando la notizia del furto divenne di dominio pubblico intorno al 3 luglio 2026, culminando con la convocazione di una riunione d’urgenza ai massimi livelli istituzionali a Palazzo Chigi, a testimonianza dell'allarme generato dall'accaduto.

Le indagini sui destinatari e la complessa rete illecita

Gli investigatori dei Carabinieri del Nas e del Nucleo Investigativo sono intensamente impegnati a ricostruire l'intera filiera del furto e, aspetto cruciale, a individuare il destinatario finale di questo potente analgesico oppioide. Le verifiche si concentrano con particolare attenzione sull'ipotesi che il medicinale potesse essere destinato al mercato clandestino, un'eventualità che solleva serie preoccupazioni. Si sta inoltre cercando di stabilire se dietro il colpo possa esserci un'organizzazione strutturata e dedita al traffico illecito di farmaci. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è accertare con precisione a chi fosse destinato il Fentanyl e se esista una rete di contatti, interna o esterna alla struttura, che abbia facilitato la sua distribuzione al di fuori dei canali autorizzati e sottoposti a rigorosi controlli.

Il Fentanyl: un farmaco ad alta sensibilità e sicurezza

Il Fentanyl è un oppioide sintetico estremamente potente, impiegato in ambito medico per il trattamento del dolore severo, in particolare in contesti ospedalieri. La sua natura intrinseca richiede l'applicazione di rigorosi protocolli di conservazione e tracciabilità, indispensabili per garantirne l'uso sicuro e controllato, data la sua elevata potenza e i significativi rischi legati alla sicurezza e all'abuso. L'inchiesta mira anche a verificare con scrupolo se tutte le procedure previste per la gestione di farmaci considerati particolarmente sensibili e a rischio siano state scrupolosamente rispettate all'interno dell'Ospedale Israelitico. La sottrazione di un tale quantitativo di un farmaco così pericoloso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza interna e sulla vigilanza, rendendo l'indagine di fondamentale importanza per la salute pubblica e la prevenzione di futuri episodi simili.