Le carceri della Sardegna affrontano una grave carenza di personale e medici, una situazione allarmante evidenziata dal Garante regionale delle persone private della libertà, Samuele Congiu. La criticità si estende sia al personale di polizia penitenziaria sia a quello sanitario, con particolari difficoltà nella copertura dei turni medici e infermieristici. Gli istituti di Uta, Sassari e Nuoro sono i più colpiti, dove la presenza di detenuti con problemi psichiatrici e tossicodipendenze aggrava ulteriormente il quadro, richiedendo risorse e attenzioni maggiori.

La scarsità di operatori sanitari si traduce direttamente in una drastica riduzione dei servizi essenziali per i detenuti, compromettendo l’assistenza medica e infermieristica. Il Garante ha sottolineato l'insostenibilità della situazione, invocando interventi urgenti per garantire i diritti fondamentali delle persone detenute. Nei principali penitenziari sardi, gli organici sono ben al di sotto degli standard previsti, creando serie difficoltà nella gestione quotidiana e nella tutela della salute dei reclusi.

Emergenza sanitaria nel carcere di Uta

La situazione più critica si registra nel carcere di Uta, dove si è manifestata una vera e propria emergenza sanitaria. Questa è esacerbata dal mancato pagamento degli straordinari agli infermieri, che si protrae dal 2025.

Tale condizione ha spinto il personale infermieristico a sospendere le prestazioni aggiuntive, aggravando ulteriormente la già precaria capacità di assicurare l’assistenza sanitaria ai detenuti. La carenza di medici e infermieri comporta una netta riduzione delle visite e delle cure, con potenziali gravi ripercussioni sul benessere e la salute dei reclusi.

Anche nei penitenziari di Sassari e Nuoro, la presenza di un elevato numero di detenuti con patologie psichiatriche e dipendenze rende ancora più impellente il rafforzamento del servizio sanitario interno. Il Garante regionale ha ribadito con forza la necessità di un intervento istituzionale risolutivo per colmare le carenze strutturali e garantire condizioni di detenzione dignitose e conformi agli standard minimi all'interno di tutti gli istituti.

Il ruolo del Garante e la tutela dei diritti

Il Garante regionale delle persone private della libertà, figura istituzionale istituita dalla normativa regionale, ha il compito cruciale di monitorare costantemente le condizioni di detenzione e di segnalare tempestivamente ogni criticità alle autorità competenti. In Sardegna, questa figura riveste un ruolo centrale nella tutela dei diritti dei detenuti e nella promozione di iniziative volte a migliorare le condizioni all’interno delle strutture penitenziarie.

Il quadro delineato negli istituti di Uta, Sassari e Nuoro evidenzia chiaramente l'urgenza di potenziare le risorse umane e sanitarie. Questo è indispensabile per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute, in piena conformità con le previsioni normative e con le funzioni di vigilanza e garanzia affidate al Garante regionale. La continuità dell'assistenza sanitaria è un pilastro irrinunciabile per la dignità e la sicurezza di tutti.