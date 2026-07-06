Il Garante dei detenuti di Roma ha lanciato un allarme significativo, evidenziando una situazione di sovraffollamento cronico che affligge la quasi totalità degli istituti penitenziari della capitale. Questa problematica, di crescente gravità, interessa la maggior parte delle carceri romane, dove il numero di persone ristrette supera la capienza regolamentare prevista dalle strutture, compromettendo gli standard minimi di vivibilità.

La difficile realtà degli istituti penitenziari romani

Nella sua relazione annuale, il Garante ha sottolineato come il fenomeno del sovraffollamento carcerario sia diffuso e critico in diverse strutture chiave della città.

Tra gli istituti menzionati figurano il carcere di Regina Coeli, il Rebibbia Nuovo Complesso, il Rebibbia Femminile e il Rebibbia Terza Casa. In queste realtà, la presenza dei detenuti eccede notevolmente i posti disponibili, generando condizioni di vita estremamente difficili e precarie. Tale situazione ha ripercussioni negative sia per le persone private della libertà, costrette a vivere in spazi inadeguati, sia per il personale penitenziario, che opera in un contesto già complesso e sotto forte pressione. Il Garante ha ribadito che "il sovraffollamento è presente in quasi tutti gli istituti della capitale", sottolineando l'urgenza della questione.

Dettagli, numeri e criticità strutturali evidenziate

Il documento redatto dal Garante dei detenuti di Roma approfondisce la questione, specificando che il fenomeno del sovraffollamento si manifesta con percentuali che superano ampiamente la soglia di tolleranza stabilita dalle normative. Questa condizione non solo compromette il benessere dei detenuti, ma introduce anche gravi criticità strutturali e funzionali, legate alla gestione degli spazi e alla limitata disponibilità dei servizi essenziali. La carenza di risorse e l'eccessivo numero di presenze rende difficile garantire un ambiente dignitoso. Per questo motivo, il Garante ha reiterato la necessità di avviare interventi mirati e concreti, volti a migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri romane, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone ristrette.