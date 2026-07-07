In Sardegna è stato avviato un tavolo di lavoro strategico dedicato al rapporto tra minori e digitale, promosso dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa, annunciata il 6 luglio 2026, mira a creare un forum di discussione e confronto tra diverse realtà istituzionali, esperti del settore e rappresentanti della società civile. L'obiettivo primario è esplorare a fondo le complesse sfide e le significative opportunità che emergono dall'utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie digitali da parte delle nuove generazioni.

Obiettivi e composizione del tavolo di lavoro

Il tavolo, istituito sotto l'egida del Garante regionale dell'infanzia, vede la partecipazione attiva di un'ampia gamma di attori. Tra questi figurano rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti del mondo scolastico, membri di importanti associazioni e numerosi esperti qualificati nel settore delle nuove tecnologie e della tutela minorile. La finalità principale di questo consesso è l'identificazione e la definizione di strategie condivise ed efficaci per la protezione dei minori nell'ambiente digitale.

Le tematiche centrali che verranno affrontate includono la sicurezza online, la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, e lo sviluppo di programmi di educazione all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

Il Garante regionale dell'infanzia ha evidenziato con forza l'importanza cruciale di "costruire una rete di collaborazione solida e sinergica tra tutti i soggetti coinvolti", al fine di "rispondere in modo proattivo ed efficace alle nuove sfide" che il panorama digitale presenta costantemente.

Il ruolo del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in Sardegna

Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna si configura come un'istituzione indipendente, la cui missione fondamentale è la promozione e la tutela incondizionata dei diritti dei minori su tutto il territorio regionale. Le sue funzioni sono molteplici e di vasta portata: includono la vigilanza attenta sull'applicazione delle normative vigenti in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la promozione costante di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle comunità, e una stretta collaborazione con enti pubblici e privati.

Quest'ultima è essenziale per garantire il benessere complessivo dei bambini e degli adolescenti, assicurando loro un ambiente di crescita sano e protetto.

L'istituzione funge da punto di riferimento essenziale per le famiglie che necessitano di supporto e orientamento, e per tutte le istituzioni che, a vario titolo, operano nel delicato ambito della tutela dei diritti dell'infanzia. L'avvio di questo specifico tavolo di lavoro, interamente dedicato al complesso rapporto tra minori e digitale, rappresenta un passo significativo e ulteriore nell'impegno costante del Garante regionale. Questo impegno è volto alla protezione e alla promozione dei diritti dei più giovani in un contesto sociale e tecnologico in rapida e continua evoluzione, assicurando che le opportunità del digitale siano accessibili in modo sicuro e costruttivo.