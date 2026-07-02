A mille giorni dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, la situazione per l'infanzia si rivela estremamente grave. Save the Children ha diffuso dati allarmanti il 2 luglio 2026, rivelando che almeno 21.000 minori sono stati uccisi. L'organizzazione avverte che il bilancio reale potrebbe essere ben più alto, considerando il numero imprecisato di bambini sepolti sotto le macerie. Questo scenario devastante sottolinea l'urgente necessità di un cessate il fuoco immediato e definitivo.

L'Emergenza Umanitaria per l'Infanzia

L'impatto della guerra a Gaza sui più giovani è drammatico.

Oltre 800.000 bambini e adolescenti, pari a circa l'80% della popolazione minorile di Gaza, sono bambini sfollati. Tra questi, più di 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, esposti a rischi incalcolabili. La crisi ha compromesso l'istruzione di 625.000 bambini e adolescenti in età scolare, che hanno perso tre anni di istruzione formale. La malnutrizione infantile è una minaccia pressante: si stima che 245.000 minori siano a rischio o già colpiti, aggravata dalla scarsità di aiuti umanitari e dai prezzi proibitivi dei generi alimentari.

La violenza persiste senza sosta. Dal cessate il fuoco dell'ottobre precedente, altri 275 bambini hanno perso la vita. Tra i casi più recenti, un bambino di otto anni è stato ucciso da un drone in una tenda di sfollati a Deir el‑Balah, e una ragazza di 13 anni è morta a causa di schegge di un colpo di carro armato nel sud di Gaza.

Il mese scorso, una giovane di 18 anni è stata uccisa da uno strike mentre si recava a sostenere esami scolastici.

Distruzione e Intervento Umanitario

Le infrastrutture civili sono state gravemente danneggiate. Oltre 370.000 case, circa il 77% del patrimonio abitativo di Gaza, sono state distrutte o rese inagibili. L'accesso a macchinari edili è stato bloccato, ostacolando la ricostruzione. La popolazione palestinese è confinata in meno del 40% della Striscia, dietro la "Yellow Line", una restrizione che limita lo spazio vitale.

Save the Children opera nel territorio palestinese occupato dal 1953. Nel 2025, ha assistito quasi 890.000 persone, di cui circa 430.000 bambini. Fino a maggio 2026, ha supportato oltre 218.000 persone, inclusi più di 107.000 bambini a Gaza.

I servizi offerti sono molteplici: due cliniche mediche, quindici punti nutrizione, servizi igienico-sanitari, programmi di protezione dell'infanzia, spazi di apprendimento temporanei e aiuti in contanti.

Appelli e Voci dei Bambini

La paura è una costante nella vita dei giovani di Gaza; il 96% dei bambini percepisce la morte come imminente. La comunità internazionale è accusata di aver fallito nel proteggere i minori di Gaza negli ultimi 1.000 giorni, non avendo rispettato i propri obblighi legali e continuando a ignorare le loro voci e i loro bisogni, anche attraverso la vendita di armi.

Nonostante l'orrore, i bambini di Gaza continuano a sognare un futuro sicuro. Amani, una ragazza di 14 anni, ha espresso il desiderio di vedere la guerra finire per poter continuare la sua istruzione e vivere i suoi diritti umani come qualsiasi ragazza in altri paesi.

Save the Children ribadisce con forza le sue richieste: un cessate il fuoco immediato e definitivo, la sospensione immediata del trasferimento di armi, e la piena responsabilità per i crimini commessi contro i minori, in conformità con le normative internazionali.