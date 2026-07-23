Dall'inizio di giugno 2026, la stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Alagna, in provincia di Vercelli, ha effettuato una dozzina di interventi sulle montagne della Valsesia. Le operazioni hanno riguardato altrettante persone, tra escursionisti esperti e appassionati. Dieci sono state tratte in salvo, ma in due casi sono state rinvenute salme.

L'intensificazione delle attività è dovuta alla riapertura estiva degli impianti di Alagna e al caldo straordinario di giugno e luglio, che ha spinto molti in montagna. Gli interventi, talvolta oltre i 4.000 metri e spesso in orari serali/notturni, evidenziano la complessità e il rischio per i soccorritori, come sottolineato dal comando di Vercelli: "le condizioni meteo possono cambiare repentinamente in pochi minuti".

Collaborazione e tecnologie nel soccorso alpino

Le operazioni sono svolte in stretto coordinamento con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, Vigili del Fuoco, 118 e altre forze di polizia. La stazione SAGF di Alagna, con 15 militari specializzati, interviene anche fuori provincia per competenze specifiche o strumenti avanzati. Tra le dotazioni: droni di ultima generazione con termocamere, camere ispettive e sistemi per l'analisi della rete cellulare, oltre al georadar per scenari valanghivi. Questi strumenti permettono di individuare rapidamente persone disperse e operare in aree difficilmente accessibili.

Unità cinofile e prevenzione: pilastri della sicurezza

Accanto alle tecnologie, il ruolo delle unità cinofile è centrale e insostituibile, operative da oltre sessant'anni nella ricerca di persone disperse.

Il presidio di Alagna è un punto di riferimento per la sicurezza di escursionisti, alpinisti e frequentatori della montagna in Valsesia. Le autorità raccomandano di preparare accuratamente l'itinerario, controllare il meteo, mantenere il telefono carico e comunicare il percorso previsto, per contribuire alla sicurezza collettiva e facilitare i soccorsi.