La Guardia di Finanza di Tarvisio ha scoperto un'estesa frode fiscale, individuando settanta individui che risultavano falsamente residenti nel comune friulano. L'operazione ha portato alla luce un'evasione di imposte complessiva pari a 160mila euro, derivante da un sistema fraudolento ideato per beneficiare indebitamente di agevolazioni fiscali e tariffe locali non spettanti.

Il meccanismo della frode e le indagini

Le indagini condotte dai militari hanno rivelato che i settanta soggetti coinvolti avevano dichiarato la propria residenza a Tarvisio, pur vivendo stabilmente altrove, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Questo stratagemma permetteva loro di accedere a vantaggi economici e fiscali riservati ai residenti, quali riduzioni su imposte locali e tariffe per servizi pubblici. Per accertare la reale situazione, la Guardia di Finanza ha condotto meticolose verifiche incrociate su dati anagrafici e consumi delle utenze domestiche (acqua, luce, gas), elementi cruciali per dimostrare l'effettiva assenza dei requisiti di residenza. L'attività investigativa ha così confermato l'intento elusivo e la non conformità delle dichiarazioni.

Recupero delle somme e contrasto all'evasione

L'ammontare delle imposte evase, quantificato in 160mila euro, ha portato all'immediato avvio delle procedure per il recupero delle somme dovute dai falsi residenti e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Questa operazione si inserisce nel contesto delle attività di controllo che la Guardia di Finanza svolge regolarmente, in particolare nei territori di confine, per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. La Guardia di Finanza di Tarvisio ha ribadito il proprio impegno a proseguire il monitoraggio per prevenire ulteriori casi di falsa residenza e assicurare la piena osservanza delle leggi fiscali.