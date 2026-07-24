Un episodio di forte tensione ha caratterizzato il concerto conclusivo dello Shock Wave Festival a Francavilla al Mare, dove il rapper Gemitaiz ha rivolto pesanti insulti alle forze dell'ordine e alle unità cinofile presenti. L'artista si è espresso in termini dispregiativi nei confronti degli agenti impegnati a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, scatenando immediate reazioni politiche e istituzionali nella cittadina abruzzese.

Le reazioni politiche e la posizione della Lega

La vicenda ha innescato una ferma condanna da parte del mondo politico locale.

Giovanni Angelucci, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Francavilla al Mare, ha espresso in una nota "la più ferma condanna per le gravi parole pronunciate dal rapper Gemitaiz" e ha manifestato "la massima solidarietà alle forze dell'ordine e alle unità cinofile, insultate mentre erano impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico". Angelucci ha ribadito che "Chi indossa una divisa merita rispetto sempre", sottolineando l'importanza di condannare con fermezza e senza ambiguità tali episodi. L'esponente della Lega ha inoltre preso atto della presa di distanza della sindaca di Francavilla al Mare rispetto alle dichiarazioni dell'artista, pur ritenendo che un intervento più tempestivo sarebbe stato opportuno.

Le parole di Gemitaiz e le proteste in Consiglio

Durante la sua esibizione, Gemitaiz si è rivolto al pubblico con parole aspre nei confronti degli agenti impegnati nei controlli di sicurezza, in particolare quelli antidroga. Il rapper ha dichiarato: “Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani – ha detto dal palco –. Oggi non lo sapevo, non l'ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m***e vengano a cagare il cazzo ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio”. Queste dichiarazioni hanno generato un'ondata di polemiche e proteste politiche, anche in seguito ai controlli antidroga effettuati tra i giovani presenti al festival.

Il caso è stato prontamente sollevato in consiglio comunale.

Il consigliere di Forza Italia, Pier Paolo Paolini, ha criticato l'accaduto evidenziando il contributo di circa 45mila euro del Comune allo Shock Wave Festival, e ha messo in discussione la possibilità che chi viene pagato per esibirsi possa offendere le forze dell'ordine. Sulla stessa linea si è espresso Daniele D’Amario, anch’egli di Forza Italia, annunciando la presentazione di un’interrogazione formale. Anche Livio Sarchese, esponente del Movimento 5 Stelle, ha condiviso le critiche sollevate dall’opposizione.

La netta posizione della sindaca Luisa Russo

Nonostante le polemiche politiche, la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha voluto marcare una netta presa di distanza dalle dichiarazioni del rapper.

La prima cittadina ha affermato: “Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall'artista nei confronti delle forze dell'ordine. Si tratta di parole che non condivido e che non rappresentano in alcun modo i valori dell'amministrazione comunale né quelli della nostra comunità”.