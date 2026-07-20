Il Comune di Genova ha siglato un importante protocollo di collaborazione con il coordinamento nazionale Counsellor professionisti, con l'obiettivo primario di potenziare le attività del Centro per le famiglie e di ampliare significativamente le opportunità di ascolto, orientamento e supporto offerte ai cittadini. Questo accordo strategico, che avrà una durata biennale, prevede l'avvio immediato di una serie di nuove attività gratuite, specificamente pensate e dedicate alle famiglie residenti nel capoluogo ligure.

Obiettivi e impatto sociale del protocollo genovese

La sottoscrizione di questo protocollo, avvenuta a Genova il 20 luglio 2026, risponde alla crescente necessità di fornire un sostegno concreto alle famiglie, che oggi si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. Tra queste, la gestione delle relazioni interpersonali, l'evoluzione del ruolo genitoriale, i cambiamenti nelle diverse fasi della vita e la problematica della solitudine educativa sono aspetti cruciali. Come sottolineato dall'assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi, "investire sulla prevenzione e sul benessere relazionale significa rafforzare le comunità e sostenere le persone prima che le fragilità si trasformino in disagio".

L'intesa mira quindi a un duplice scopo: da un lato, promuovere il benessere delle famiglie e rafforzare le competenze personali e relazionali dei cittadini; dall'altro, sviluppare azioni mirate alla prevenzione del disagio familiare e sociale, attraverso una collaborazione stabile e strutturata tra il Centro per le famiglie e il coordinamento dei Counsellor.

Un'offerta di servizi completa e accessibile per le famiglie

Tutte le attività previste nell'ambito di questo protocollo saranno aperte e accessibili gratuitamente a tutte le famiglie. Il percorso proposto è articolato e include diverse tipologie di intervento, pensate per coprire un ampio spettro di esigenze. Saranno promossi gruppi di ascolto e confronto, spazi vitali per genitori e famiglie dove condividere esperienze e ricevere supporto reciproco.

Verranno inoltre offerti percorsi informativi e formativi, focalizzati sullo sviluppo delle competenze relazionali e comunicative, essenziali per una sana dinamica familiare. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai momenti di sostegno alla genitorialità e all'area materno-infantile, fornendo risorse e strumenti utili ai neo-genitori e a chi vive le prime fasi della crescita dei figli. Infine, il programma prevede attività specificamente finalizzate alla promozione dell’invecchiamento attivo e del benessere relazionale in tutte le diverse fasi della vita, riconoscendo l'importanza del supporto in ogni età. Grazie a questa nuova e significativa collaborazione, il Centro per le Famiglie consolida ulteriormente il proprio ruolo di presidio di prossimità e di punto di riferimento essenziale per le famiglie genovesi, rafforzando così la rete di attori che contribuiscono quotidianamente alla costruzione del benessere individuale, familiare e comunitario.