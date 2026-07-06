A Ghislarengo (Vercelli), il 6 luglio 2026, si è tenuta la presentazione ufficiale del futuro tracciato della Pedemontana Piemontese, segnando l'avvio dei lavori per questa infrastruttura strategica. Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha espresso soddisfazione per la tempistica: “Oggi diamo il via ad un’opera tanto attesa: abbiamo partecipato a riunioni propedeutiche alla giornata odierna, abbiamo stilato un cronoprogramma che dava ufficialmente l’inizio dei lavori nei primi giorni di luglio. Per cui direi che siamo puntuali”.

Gemme ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale di questo lotto della Pedemontana, destinato a connettere le province di Biella, Novara e Vercelli, portando con sé investimenti significativi e un notevole respiro per i territori coinvolti. All'evento hanno partecipato diverse figure istituzionali e tecniche, tra cui l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica del Piemonte, Enrico Bussalino, il responsabile della struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d’Aosta, Christian Calzolari, il senior vice president di Webuild, Nicola Meistro, e la sindaca di Ghislarengo, Martina Rinolfi.

Il tracciato e l'investimento

L'intervento inaugurato riguarda specificamente la costruzione del Lotto 1, Stralci 1 e 2 della Pedemontana Piemontese.

Questa direttrice collegherà Masserano (Biella) e Ghemme (Novara) attraverso un nuovo tracciato di circa 15 chilometri. Il percorso si estenderà dalla SS758 a Masserano fino all’Autostrada A26 a Ghemme, rappresentando un investimento complessivo di circa 384,5 milioni di euro. L'esecuzione dei lavori è affidata all’impresa Webuild, con la sua controllata Cossi Costruzioni, e il termine contrattuale per il completamento è stabilito in quattro anni e sei mesi.

La nuova arteria stradale attraverserà sette comuni distribuiti nelle province di Biella, Vercelli e Novara: Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Romagnano Sesia e Ghemme. Il progetto prevede una sezione di categoria B “extraurbana principale”, caratterizzata da due carreggiate separate da spartitraffico centrale, ciascuna con due corsie per senso di marcia, per una larghezza totale di 22 metri.

Saranno realizzati quattro svincoli, sei cavalcavia, sei sottopassi e sei viadotti. Tra questi, spicca un ponte sul fiume Sesia, lungo ben 820 metri, la cui costruzione sarà tra le prime fasi delle lavorazioni.

Ruolo strategico e impatto territoriale

L'evento di avvio lavori ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre a numerosi rappresentanti della Regione Piemonte. L'opera si inserisce in un più ampio e ambizioso piano di collegamento stradale che mira a connettere la A4 Torino-Milano (a Santhià) con la A26 Genova-Gravellona Toce (a Ghemme).

La Pedemontana Piemontese è riconosciuta come un'infrastruttura strategica fondamentale per il potenziamento della rete viaria in un'area con una spiccata vocazione produttiva. L'obiettivo primario è migliorare l'accessibilità tra i territori e garantire collegamenti più efficienti tra le aree industriali e i vicini corridoi internazionali, rafforzando la competitività del sistema produttivo locale e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Il presidente e l’assessore regionale alle Infrastrutture del Piemonte hanno definito l'avvio dei lavori un “momento storico per il territorio”. Hanno sottolineato come questo risultato sia frutto di un'intensa pianificazione e di un dialogo continuo con Province, Comuni e tutti i soggetti coinvolti.

A tal fine, è stato istituito un Comitato di supporto alla Pedemontana Piemontese, un tavolo permanente dedicato alla gestione delle criticità e alla condivisione delle soluzioni necessarie per accompagnare la realizzazione dell'opera.