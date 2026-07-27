Dopo venticinque giorni di intense e ininterrotte ricerche, è stata ritrovata senza vita la salma di Gino Paoli, l'85enne originario di Rovereto la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 2 luglio. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione situata a San Giacomo di Brentonico, nel Trentino, e da quel momento ogni tentativo di contatto era risultato vano, alimentando la profonda preoccupazione di familiari e amici. La triste notizia del ritrovamento, avvenuto nelle aree circostanti il luogo della scomparsa, è stata diffusa dalla parrocchia di Brentonico, che ha così posto fine a un lungo periodo di attesa e speranza.

La vicenda aveva mobilitato un'intera comunità e, in particolare, il figlio di Gino Paoli, che nei giorni precedenti al tragico epilogo aveva lanciato un accorato appello attraverso i media. Egli stesso, insieme a un nutrito gruppo di amici e parenti, aveva preso parte attivamente alle complesse perlustrazioni, concentrandosi nelle aree più impervie e difficili da raggiungere, come quelle tra Festa di Brentonico, Maso Palù e Malga Mortigola. La conferma del ritrovamento è giunta tramite un messaggio pubblicato sui canali social della parrocchia locale, che ha espresso profondo cordoglio: «Si comunica che è stata ritrovata la salma del Sig. Gino Paoli. Che riposi in pace e alla famiglia sincere condoglianze e preghiera».

Le complesse operazioni di ricerca e il grande coinvolgimento della comunità

Le operazioni di ricerca, protrattesi per quasi un mese, si erano concentrate intensamente nelle vaste aree montane che circondano Brentonico. A queste si era unita una straordinaria mobilitazione che aveva visto la partecipazione non solo dei familiari e degli amici più stretti, ma anche di numerosi volontari e delle autorità locali, tutti uniti nell'intento di ritrovare l'uomo. Il coinvolgimento della comunità è stato un elemento distintivo di questa lunga e difficile vicenda. La particolare conformazione del territorio di San Giacomo di Brentonico, da cui Gino Paoli si era allontanato, con i suoi sentieri impervi e le dense aree boschive, aveva reso le perlustrazioni estremamente complesse e faticose, richiedendo un impegno costante e coordinato.

Il contesto geografico e le sfide del territorio di Brentonico

Brentonico, un pittoresco comune incastonato nella provincia di Trento, è celebre per la sua posizione strategica sull'altopiano omonimo e per l'abbondanza di aree naturali incontaminate che lo circondano, tra cui spicca il Parco Naturale Locale del Monte Baldo. Questo territorio, caratterizzato da un'ampia varietà di frazioni e località montane – come le già citate San Giacomo, Maso Palù e Malga Mortigola – è una meta apprezzata sia dagli escursionisti che dai residenti, attratti dalla sua bellezza selvaggia. Proprio la natura di questi ambienti, ricchi di vegetazione e dislivelli, ha rappresentato una sfida considerevole per le squadre di ricerca, rendendo indispensabile un coordinamento capillare tra le autorità locali, le forze dell'ordine e i numerosi volontari che si sono prodigati senza sosta.