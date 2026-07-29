Il cronista Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego, in provincia di Vicenza, è stato indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. L'indagine è scattata dopo che Cappellari aveva denunciato di aver subito un attentato incendiario al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte. La Procura della Repubblica di Vicenza ha reso noto che i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare e informatica presso l'abitazione del giornalista.

Nei mesi scorsi, Cappellari aveva riferito di un episodio avvenuto a Enego, dove un individuo a volto coperto avrebbe collocato un pacco esplosivo davanti alla sua abitazione, lasciando bombolette di gas e un messaggio di minacce.

L'esplosione, avvenuta intorno alle 23:30, lo aveva trovato da solo in casa. Le minacce erano rivolte a lui, al sacerdote don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.

Le indagini sull'attentato denunciato

La sequenza dell'attentato era stata registrata dall'impianto di videosorveglianza privata dell'abitazione, mostrando una persona armata di pistola posizionare il pacco incendiario e le bombolette di gas prima di allontanarsi. I Vigili del Fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, mentre i Carabinieri delle stazioni di Enego e Bassano del Grappa avevano effettuato i rilievi scientifici e avviato le indagini. Sul luogo erano state rinvenute una lettera di minacce e alcune fotografie del giornalista segnate con una "x".

Cappellari aveva già ricevuto, in precedenza, lettere anonime con minacce esplicite, inviate con modalità simili a quelle riscontrate nell'ultimo episodio. Questi atti intimidatori, che coinvolgevano anche don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni, si inserivano in un quadro intimidatorio già noto alle forze dell'ordine.

Impegno del cronista e solidarietà

Adriano Cappellari è da tempo impegnato nel documentare le dinamiche criminali di Caivano, in provincia di Napoli, seguendo l'attività sul territorio di don Maurizio Patriciello. L'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha espresso solidarietà al cronista, sottolineando come "il nuovo atto di intimidazione, il secondo in poco tempo, ai danni di Adriano Cappellari dimostra ancora una volta che non esistono luoghi immuni dalla violenza, nemmeno nel nostro Veneto che si definisce onesto, e che l'impegno contro la criminalità organizzata non deve avere confini".

La nota dell'Ordine ha concluso esprimendo solidarietà "al giovane cronista da tempo nel mirino di ignoti personaggi che accompagnano le minacce – e ora anche gli attentati – con messaggi farneticanti verso chi si impegna a educare e a riscattare popolazioni vittime di sopraffazione e di illegalità".

Le indagini della Procura della Repubblica di Vicenza proseguono per chiarire la posizione di Cappellari e le circostanze degli episodi denunciati, con particolare attenzione alle ipotesi di simulazione di reato e calunnia.