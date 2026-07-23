COSENZA – Una perquisizione dei carabinieri si è trasformata in tragedia a Cosenza, dove Mohamed Amin Bessioud, un venticinquenne sottoposto agli arresti domiciliari, è morto dopo essersi lanciato dal terzo piano della sua abitazione. L'episodio, avvenuto durante un controllo di routine e una verifica degli obblighi, ha innescato l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura per fare piena luce sulla drammatica vicenda.

Mohamed Amin Bessioud, cittadino italiano di origini tunisine, ha perso la vita ieri. I militari si erano presentati intorno alle 13:00, accompagnati da alcuni operai incaricati di riparare un vetro, per effettuare la perquisizione.

Il Comando provinciale dell’Arma ha mantenuto il massimo riserbo, non rilasciando commenti sull’accaduto, mentre la Procura di Cosenza ha prontamente aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

La sconvolgente testimonianza della madre

A rompere il silenzio, con accuse circostanziate, è stata la madre del giovane, testimone oculare degli ultimi istanti di vita del figlio. La donna, residente in Italia da anni dove Mohamed è nato e cresciuto, ha annunciato l’intenzione di adire le vie legali e di interessare direttamente il Consolato tunisino per fare piena luce sulla vicenda, mostrando ai cronisti il passaporto italiano del venticinquenne per rivendicarne dignità e diritti.

Stando al suo racconto, i due carabinieri si sarebbero subito diretti nella camera da letto del giovane, accostando la porta per impedirle di entrare. Questo nonostante le sue sollecitazioni, dettate dalla consapevolezza dello stato di forte fragilità e depressione in cui versava il ragazzo, spaventato dalla presenza delle forze dell’ordine e in particolare da uno dei militari con cui vi sarebbero stati pregressi attriti.

La madre, rimasta nel corridoio, ha riferito di aver percepito una forte pressione verbale nei confronti del figlio. Spinta dall'ansia, ha deciso di spingere la porta ed entrare d’imperio nella stanza, trovandosi di fronte alla scena del venticinquenne stretto tra i due agenti poco prima che compisse il gesto estremo.

"Ho sentito la pressione che gli stavano facendo e ho aperto la porta. Lui si è lanciato in quel momento", ha dichiarato la donna, lasciata nell’impossibilità fisica di fermarlo.

I momenti successivi e le accuse

Alle drammatiche fasi del lancio sono seguiti, secondo la versione materna, attimi di forte tensione all’interno dell’appartamento. La donna, affetta da asma e sotto shock, sostiene di essere stata trattenuta in casa con la forza dai militari presenti, i quali le avrebbero impedito di scendere in strada per raggiungere il figlio agonizzante prima dell’arrivo e della ripartenza dell’ambulanza. "Soffro d'asma e volevo solo scendere per stare vicino a mio figlio nei suoi ultimi istanti", ha detto, "ma mi hanno tenuta fermata in casa fino all'arrivo dei soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi neanche quando è giunta l'ambulanza".

La madre, in preda al senso di colpa per non essere riuscita ad afferrare il figlio, chiede giustizia e lamenta come i due operanti presenti nella stanza si siano allontanati subito dopo il precipitare degli eventi, lasciando la gestione del sito ai colleghi sopraggiunti. Nel corso della sua dichiarazione, la donna ha puntato l'indice contro chi – a suo dire – avrebbe spinto il giovane fino a un gesto estremo o a uno stato di profonda disperazione. "Non perdono – ha detto ai cronisti – chi lo ha fatto arrivare a questo punto".

L'inchiesta della Procura

La magistratura cosentina dovrà ora incrociare i rilievi tecnici all’interno dell’appartamento, le testimonianze e gli atti ufficiali del servizio per fare piena chiarezza su un’azione di polizia giudiziaria finita nel modo più drammatico.